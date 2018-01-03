iPhone X, 2018'de Az mı Satacak?
iPhone X'in satış tahmini sayıları düşürülse de, aşırı olumlu olabilir...
iPhone X için satış rakamları pek iyi görünmüyor. Hatta o kadar kötü görünüyor ki, Tayvan'dan gelen yeni bir rapora göre Apple, 2018'in ilk çeyreği için olan iPhone X satış rakamı tahminini 50 milyon üründen 30 milyon ürüne düşürmüş. Bir analist de, bu rakamın da hâlâ çok yüksek olabileceğini söylüyor.
CLSA analisti Nicholas Baratte, bir açıklamasında yatırımcılara 35 milyonun üzerinde satacağının düşünülmesinin fazla olumlu düşünmek olduğunu söyledi. Barette, 2017 dördüncü çeyreği için sayıların 30-35 milyon arasında olduğunu ve bunun 2018'in ilk çeyreğinde büyük ihtimalle değişmeyeceğini, çünkü iPhone X almak isteyen kişilerin çoğunun onu zaten almış olduğunu söylüyor.
iPhone X, analistler arasındaki sıcak konu olmaya devam ediyor, kimse Apple'ın ne yapacağı konusunda bir fikir birliğine varamıyor, ama ortak oldukları bir nokta var ve o da iPhone X'in o beklenen aşırı popüler ürün olmadığı.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın