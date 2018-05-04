iPhone X, Apple'ı Yine Zengin Etti!
Başarısız olduğu iddia edilen iPhone X, Apple'ı zengin etmeye devam ediyor!
Apple'ın son üç aylık finansal sonuçlarına göre iPhone X, markanın en çok satan akıllı telefon konumunu korumaya devam ediyor. İkinci çeyrek 2018 sonuçlarında Apple'ın cep telefonu satışlarından elde ettiği gelir, ünite satışlarında sadece 3'lük bir artışla bile toplam %14 arttı. Apple, ürettiği telefon modellerinin her birinin ne kadar sattığını açıklamasa da, şirketin bu artışı daha pahalı cep telefonları satarak elde ettiği açık.
Şirketin CEO'su Tim Cook yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Müşterilerimiz, Mart çeyreğinin her haftasında, tüm iPhone'lar içinden en çok iPhone X'i tercih etti". Bu da iPhone X'in iptal edilmesi gibi bir riskin kesinlikle gerçek olmadığını kanıtlıyor, ayrıca iPhone XI'in gerçek olma ihtimalini de arttırıyor. Tahminlere göre iPhone X'in estetiğine sahip olan daha hesaplı telefonlar çok yakında su yüzüne çıkacak.
Diğer Apple ürünlerine bakacak olursak, iPad'ler geçen yıla oranla %2 daha fazla satarak %6 daha fazla kar üretmeyi başardı. Buna kıyasla Mac'ler ise %3 daha az sattı ve gelirleri %0'a yakın bir seviyeye indirdi. Her şeye rağmen Apple 61.1 milyar dolar gelir ve 13.8 milyar dolar kar elde etmeyi başardı.
Ali Ruhi Öztürk
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