iPhone X, Artık Çok Daha Ulaşılabilir!
Piyasaya çıktığında sınırlı stok nedeniyle neredeyse ulaşılmaz olan iPhone X için işler, son günlerde oldukça değişti!
iPhone X ilk çıktığında çok nadir bulunan değerli bir taş gibiydi. Eğer en başta ön-sipariş vermediyseniz veya sırada beklerken şansınız yaver gitmediyse, haftalarca beklemeniz gerekiyordu. Peki ya şimdi? Şimdi neredeyse ağaçlarda yetişiyor.
ABD, BK, Kanada ve Japonya gibi dünyada birçok ülkede iPhone X stoklarda bulunuyor ve satın aldığınızda 1-2 günde size ulaştırılıyor. Operatörler ve üçüncü parti mağazalar da telefona sahip.
Öyle görünüyor ki Apple açıkça talebi karşılayabilmeye başlamış durumda. Cihazın 2018'e kadar yeterli stoka ulaşmamasından korkuluyordu ama Apple, bundan daha önce yüksek talebe karşılık vermeyi başardı.
Ama bu durum akıllarda bazı soru işaretlerini de doğuruyor. Acaba talebin karşılanabilmesi, iPhone X üretiminin artması ile değil de en baştaki yoğun talebin düşmesi ile alakalı olabilir mi? Apple, satış rakamlarını yayınlamadan bu konularda kesin bir cevap vermek pek mümkün görünmüyor...
H. Hüseyin Öztürk
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