iPhone X Bekleyenlere Güzel Haber
iPhone X'i sabırsızlıkla bekleyenlere Apple'dan sevindiren haber geldi!
Apple'ın 12 Eylül'de tanıttığı iPhone X akıllı telefonu geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılmıştı. Kasım ayı içinde satışa sunulacak olan iPhone X için sevindirici haber Apple'dan geldi. Görünüşe göre Apple iPhone X satın almak isteyenler beklemeyecek.
Apple'ın her yeni tanıttığı modeli için bir stok problemi yaşayabileceği iddiası gündeme geliyor. Bunun sebebi, telefonlarının fazla rağbet görmesi ve şirketin bu rağbeti karşılayamayabileceği. Ancak Apple'ın açıklamasına göre korkulan olmayacak ve tüketiciler iPhone X'e zamanında kavuşabilecekler.
Daha önce iPhone X'in üretim bandında birtakım sorunlar yaşanabileceği ve tedarik sıkıntısı sebebiyle ilk parti üretimin sınırlı sayıda olabileceği söylenmişti. Fakat Apple'ın açıklamasına göre, bu kötü senaryo gerçekleşmeyecek. Apple, "Bu devrim niteliğindeki yeni ürünü mümkün olan en kısa sürede, talep eden müşterilerimize sunmak için çok çalışıyoruz," şeklinde açıklamada bulunuyor. Bakalım Apple, bu sözünü tutabilecek mi...
Apple iPhone X, 27 Ekim'de ön siparişe açılmıştı. iPhone X, 3 Kasım'da ise Apple Store'larda yerini alacak.
Ercan Uğurlu
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