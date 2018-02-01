iPhone X Çakıldı mı? İşte Bilmeniz Gerekenler!
iPhone X'in "öldüğüne" dair raporları nasıl algılamamız gerekiyor? iPhone X gerçekten başarısız mı oldu?
iPhone X'in öldüğüne dair haberler fazlasıyla abartılı olsa da, dedikoduların ortaya çıkmasının çoğunlukla bir nedeni var. Peki iPhone X'in üretiminin iptal edileceği iddiaları neden ortaya çıktı?
Çoğu yayın, iPhone X'in beklenenin altında kalan satışlarının üretimin yavaşlatılmasıyla sonuçlandığını ileri sürüyor. KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, yaklaşık bir hafta önce Apple ile ilgili bazı tahminlerini paylaşmıştı. Kuo'ya göre iPhone X'in üretimi 2018 yazında durdurulacaktı. Bu iddia birçok kişi için kırmızı bayrak olarak algılandı. Çok büyük bir gürültüyle çıkan iPhone X'in 10 ay geçmeden garip biçimde piyasadan çekilmesi, bir sorunun işaretiydi. Ancak raporların söylediğinin aksine bu durum, iPhone X'in bitişi değil başlangıcı olabilir.
Apple'ın ürünlerinin başarısı, diğer firmalara kıyasla farklı bir şekilde ölçülüyor. Herhangi bir firmanın belirli bir modelini yüz binlerce satması başarı kabul edilse de Apple, ürünlerinin milyonlarca satmasını bekliyor. Bu yüzden analistlerin tahminlerini okurken bu durumu hesaba katmakta fayda var. Analistler ve Apple, iPhone X gibi çok konuşulan bir cihaza ne kadar ihtiyaç duyulacağını isabetli sayılabilecek bir biçimde tahmin edebiliyorlar.
Bu yüzden ürünün üretim bandından kaldırılması, başarısızlık veya üretimin yarıda kalması olarak değerlendirilmeyebilir. Bu iddialara rağmen iPhone X'te sona geldiğimizi sanmıyoruz. Firmanın telefon stratejisinin nasıl şekillendiğini Eylül'deki iPhone tanıtımında görebileceğiz.
Zeynel A. Öztürk
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