iPhone X Çok mu Pahalı?
iPhone X'in 1.000 dolarlık fiyatı, bir akıllı telefon için çok fazla olabilir mi?
iPhone X'in geleceği ile ilgili analist tahminleri ikiye bölünmüş olsa da, bazı uzmanlar iPhone X'in plazma ısısına ulaşan 1000$ fiyatının müşterileri ittiğini düşünüyor. Sinolink Securities analisti Zhang Bin, daha önce açıkladığı iPhone X satış tahminlerini geri çekti ve 2018'in ilk çeyreğinde Apple'ın 35 milyon ünite sevk edeceğini tahmin etti, bu da bir önceki tahminine göre 10 milyon daha az ünite anlamına geliyor.
Zhang durum ile ilgili şu yorumu yaptı: "İlk büyük talep dalgası karşılandıktan sonra piyasada önümüzdeki yılın ilk çeyreğindeki talebin zayıf olabileceği konusunda endişeler var."
Bir çok potansiyel müşteri 1000$ fiyat etiketini düşündüklerinde, çok daha hesaplı ama yeni ve güçlü özelliklere sahip alternatiflere yöneliyorlar. Tüm bunlara rağmen iPhone satışları hiç de kötü sayılmaz. iPhone X'in geleceği hakkında ümitli olan Tim Cook, "özellikle şimdiye dek tasarlanan en gelişmiş iPhone olduğu düşünülürse, iPhone X'in çizdiği grafik çok iyi durumda," dedi.
Cook daha önce 1000$ fiyat etiketini "süslü bir fincan kahve satın almak" ile karşılaştırmıştı. "iPhone X, her gün bir bardak kahveden daha hesaplı" diyen Cook, aylık ödeme sisteminin sunduğu esnekliğin altını çizmişti.
Tüm bunlara rağmen, özellikle de telefonun Türkiye'deki fiyatını göz önünde bulundurursak, iPhone X'in fiyatı oldukça pahalı. Eğer hesaplı alternatifler ararsanız istemediğiniz kadar fazla seçeneğiniz olduğunu da fark edebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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