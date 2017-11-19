iPhone X İçin Durum Düzeliyor!

Kısıtlı sevkiyat nedeniyle iPhone X satın almayı başaramayan Apple hayranları için güzel günler yaklaşıyor...

iPhone X İçin Durum Düzeliyor!

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