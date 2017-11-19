iPhone X İçin Durum Düzeliyor!
Kısıtlı sevkiyat nedeniyle iPhone X satın almayı başaramayan Apple hayranları için güzel günler yaklaşıyor...
iPhone X'in piyasaya sürüldüğü günden beri cihaz sürekli olarak kısıtlı arz sorunları yaşıyor. Bu yüzden bazı ülkelerin sevkıyat sırası 5-6 hafta arasına kadar uzamış durumda. Ancak bu durum iyileşmeye başlıyor ve bazı bölgeler için yapılan sevkıyat tarihi tahminleri geri çekiliyor.
MacRumors'a göre en fazla sorun yaşanan ülkeler arasında İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Danimarka, İsveç, Norveç var. Görünüşe bakılırsa Apple arz-talep sorunlarını gidermek için büyük çaba gösteriyor.
ABD web sitesine bakılırsa tüm modeller 3-4 hafta içinde sevk edilecek ve buna operatör sürümleri de dahil.
Ali Ruhi Öztürk
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