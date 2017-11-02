iPhone X için tamir bedelleri belirlendi...

iPhone X'in yüksek fiyatı canınızı sıkıyorsa, tamir fiyatları canınızı iyice sıkabilir!

iPhone X tamir bedelleri belirlendi...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Akıllı Ev Ürünleri

ESKİYİ GETİR, YENİYİ GÖTÜR

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Qualcomm'un Kârı %90 Aşağı İndi!
Razer Phone, 120Hz Ekran, Çift Kamerayla Geldi
Xiaomi'den İki Yeni Selfie Telefonu
FreeMind ile fikirlerinizi görselleştirin!
Çok bilinmeyen 9 ilginç Apple gerçeği!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir