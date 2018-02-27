iPhone X Plus'ın Ekranı Bu Olabilir!
iPhone X Plus'ın ekranına ait olduğu düşünülen görüntüler internette dolaşmaya başladı!
- H. Hüseyin Öztürk
Yeni iPhone'ların çıkmasına en az (muhtemelen) yedi ay varken, bilgi sızıntıları bir takvime uymadığı için şimdiden Apple'ın 2018 telefonlarının bilgilerini internette görmeye başladık. Bugün size göstereceğimiz şey, iPhone X Plus'ın ekranı olabilir.
Apple'ın bu senenin ilerleyen vakitlerinde piyasaya çıkarması beklenen iPhone X'in 6.5 inç'lik büyük ekranlı sürümünden bahsediyoruz. Yalnız bu henüz doğrulanmış değil ve bu resimler de çok güvenilir kaynaklardan gelmiyor, o yüzden şimdilik şüpheyle yaklaşmakta fayda var.
iPhone X'in varisinin iki farklı boyutta geleceğine dair söylentiler Kasım ayından beri ortalarda dolanıyor, o yüzden bu pek şaşırtıcı sayılmaz, ama bir parçasını fiziksel olarak görmek ilginç. Resimde gördüğünüz ekranın, LG'nin Vietnam'daki bir tedarik zinciri tesisinden olduğu söyleniyor.
LG'nin bu sene Apple'ın OLED ekranı sağlayıcılarından biri olacağı söyleniyordu, bu açıdan sızan resim daha önce duyduklarımızla uyuşuyor.
Peki bu resimlerden ne anlaşılıyor? Açıkçası pek fazla bir şey değil. Sadece şu anki iPhone X'ten daha büyük göründüğünü söyleyebiliriz.
Emin olduğumuz tek şey Apple'ın bu sene yeni iPhone'lar çıkaracağı, ve tüm sinyaller bu iPhone'ların iPhone X'in farklı boyutlardaki modelleri olacağına işaret ediyor.
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