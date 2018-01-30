iPhone X SE ve Fazlası Geliyor!

Apple'ın bu yıl 3 farklı iPhone tanıtacağını zaten biliyorduk. Ama bu 3 yeni iPhone'un isim ve özellikleri ilk kez ortaya çıktı!

iPhone X SE ve Fazlası Sızdı!

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