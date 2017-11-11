iPhone X, Selfie Sahneleri Özelliğini Getirdi!
iPhone X kullanıcıları, Apple Clips uygulaması ile artık bunu da yapabilecek!
Apple, Clips uygulamasına yeni bir güncelleme sundu ve artık iPhone X kullanıcıları "Selfie Scenes" (Selfie Sahneleri) yapabilecekler. Yeni özellik, Face ID için kullanılan TrueDepth sensöründen faydalanıyor ve kullanıcıların selfie'lerine 12 arka plan eklemelerine yarıyor. TrueDepth'in sensörleri kolaylıkla arka plandaki şeyleri silip, sizi ön plana çıkarabildikleri için, böyle bir şeyi yapmak da mümkün hale geliyor.
Ama özellik sadece fotoğraflar için de değil. Selfie Scenes'i sizin kişisel yeşil ekranınız olarak düşünün. Özellik, sadece arka planı değiştirmenin ötesine geçiyor ve o "arka plan"da 360 derece hareket etmenizi sağlıyor, uyumlu ses efektleri ve müzik ekleyebilmek de cabası.
Tabi mükemmel olmasını da beklememelisiniz, çünkü TrueDepth algılayıcısı esas olarak yüzünüzün fotoğrafını çekmek için yapılmış. MacStories'in de dediği gibi, bu yüzden bazen Selfie Scenes "Kafanızın bazı kesimlerini kesebiliyor". Bunun yanında, görünüşe bakılırsa bazı saç stillerini ve aksesuarları sevmiyor.
Clips'in yeni güncellemesi bazı tasarım değişlikleri de getiriyor ve bazı sadeleştirmeler var.
Uygulamadaki özelliklerin çoğunu, nispeten yeni bir iPhone'unuz varsa kullanabilirsiniz, ama Selfie Scenes sadece iPhone X'te çalışıyor. Denemek istiyorsanız uygulamayı buradan indirebilirsiniz.
H. Hüseyin Öztürk
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