iPhone X, Selfie Sahneleri Özelliğini Getirdi!

iPhone X kullanıcıları, Apple Clips uygulaması ile artık bunu da yapabilecek!

iPhone X, selfie sahneleri özelliğini getirdi!

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