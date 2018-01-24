iPhone X Üretimi Durdurulabilir!

Gelen son haberler, Apple'ın, iPhone X üretimini durdurmak için hazırlık yaptığını söylüyor!

iPhone X Üretimi Durdurulabilir!

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