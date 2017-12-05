iPhone X ve 8'in Hızlı Şarjı, Rakiplerinden Yavaş!
Yeni bir test, iPhone X, iPhone 8 ve 8 Plus'ı hızlı şarj etmek için para ödeseniz de, Android'li telefonları geçmeyeceğinizi söylüyor!
iPhone X ve iPhone 8, Apple'ın USB-C hızlı şarj teknolojisini destekleyen ilk telefonları. Tom's Guide'ın yeni bir araştırması ise iki telefonun hızlı şarj alanında Android'li rakipleri karşısında geride kaldığını gösterdi.
Teste hızlı şarj aksesuarlarıyla birlikte OnePlus 5T, LG V30, Google Pixel 2 ve Galaxy Note 8 katıldı. Site iPhone X için hızlı şarj adaptöründen faydalandı. Cihazlar ilk olarak 30 dakika şarj edilerek test edildi. Bu testte OnePlus 5T yüzde 59'a ulaşarak birinci oldu. LG V30 yüzde 53 ile ikinci olurken iPhone X ve iPhone 8, sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 49'a ulaşabildi.
Tom's Guide'ın ikinci testi, telefonları bir saat boyunca şarj etmek oldu. Bu testte ilkine benzer sonuçlar alındı ve OnePlus 5T, yüzde 93'e, LG V30 yüzde 86'ya ulaştı. iPhone X bir saat şarj ile yüzde 81'e, iPhone 8 yüzde 80'e, iPhone 8 Plus ise yüzde 79'a ulaşabildi.
Kutudan Çıkan Adaptöre Dönersek
iPhone'un kutusundan çıkan USB aksesuarları kullanıldığında ise iPhone 8'in yüzde 30'a ulaşması yarım saat, yüzde 58'e ulaşması bir saat sürdü. iPhone 8 Plus yarım saatte yüzde 26'ya ulaşırken bir saate yüzde 55 şarj olabildi. iPhone X ise yarım saatte sadece yüzde 17 şarj oldu; bir saatte yüzde 37'ye ulaşabildi.
Testin sonuçları, yeni iPhone'ları hızlı şarj etmek için ekstradan para ödeyip bir hızlı şarj adaptörü alsanız bile, onları Android'li telefonlardan daha hızlı şarj edemediğinizi söylüyor. Farklar bazı kullanıcılar için önemsiz olabilir ancak Apple'ın bu alanda biraz çalışması gerektiğini gösteriyor.
Zeynel A. Öztürk
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