iPhone X'e Beklenmedik Kamera Patenti Davası!
Apple, iPhone 8 Plus ve iPhone X'in kamerası nedeniyle büyük bir dert ile karşı karşıya kalabilir!
Geçtiğimiz Kasım ayında İsrail temelli firma Corephotonics, patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a dava açmıştı. Açılan davadaki iddiaya göre firma, güçlerini birleştirmek için Apple'a teklif sunmuş ama Apple bunu şiddetle reddetmiş. Corephotonics, Apple'ın iPhone 7 Plus'ta çift kamera sistemi ile patentlerini ihlal ettiğini iddia etmişti. Şimdi ise buna yeni bir iddia daha ekledi ve artık dava, iPhone 8 Plus ve iPhone X'i de kapsıyor.
Corephotonics'in iddiasının temelinde, teknolojisini konuşmak için Apple ile görüşmüş olması var. Apple, firma ile herhangi bir lisans anlaşması yapmayı reddederek bunun yerine kendi başına buyruk şekilde burada konuşulan teknolojiyi kullanmış. Dahası, Corephotonics'in iddiasına göre Apple'ın temsilcisi "hiçbir şeyden korkmadan bütün patentleri ihlal edebileceklerini" söylemiş.
Bu yeni dava, Apple'ın ihlal ettiği iddia edilen patentlere yeni bir tanesini ekliyor. Ama Patently Apple'ın yazdığına göre, bu iddia biraz kafa karıştırıcı, çünkü bu patent zaten Apple'a bu Ocak ayında yeni verilmiş. Burada akla hemen gelen soru, söz konusu teknolojiyi kullanan telefonlar piyasaya çıktıktan sonra verilen bir patenti Apple'ın nasıl ihlal etmiş olacağı.
Bu davanın nereye gideceğini izlemek kesinlikle ilginç olacak. Apple'ın kendisinin çift lens sistemi için patentinin olduğu ortada. Corephotonics'in haklı bulunması için, bu teknolojiyi Apple'ın kendi başında geliştiremeyeceğini kanıtlaması gerek. Yani, Apple'ın görüşme esnasında kendisine sunulan teknolojiyi lisans anlaşması olmadan kullandığını kanıtlamak zorunda.
H. Hüseyin Öztürk
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