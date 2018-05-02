iPhone X'e Beklenmedik Kamera Patenti Davası!

Apple, iPhone 8 Plus ve iPhone X'in kamerası nedeniyle büyük bir dert ile karşı karşıya kalabilir!

Apple'a beklenmedik kamera patenti davası!

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iPhone X'e Beklenmedik Kamera Patenti Davası!

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