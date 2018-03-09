iPhone X'i Deldiğini Söyleyen Bir Firma Daha Var
iPhone X'in ve fazlasının güvenliğini deldiğini iddia eden yeni bir firma daha ortaya çıktı!
- Zeynel A. Öztürk
Grayshift adlı az bilinen bir firma, iPhone X ve iPhone 8 dahil olmak üzere Apple'ın en son telefonlarını nasıl açabildiğini sessizce Naked Security'ye anlattı.
İsrailli firma Cellebrite, sadece birkaç gün önce iOS 11.2.6'yı kullanan telefonların kilidini aşmaya yönelik bir yol keşfettiğini söylemişti. 2016'da ise FBI ve Apple, San Bernardino'daki teröristlerden birinin iPhone 5C'sine erişim konusunda karşı karşıya gelmişti. Apple, telefonu açmayı reddetse de FBI sonunda bir üçüncü parti firmanın yardımıyla telefonun kilidini açmayı başarmış, ancak bunu tam olarak nasıl yaptığını açıklamamıştı. Görünüşe bakılırsa "bir şey daha var" sadece Apple'a özgü bir söz değil, çünkü bir firma, "biz de kırıyoruz" dedi.
Naked Security'ye göre Grayshift'in 15.000 dolardan başlayan bir fiyatla satışa sunduğu GrayKey, iPhone'ların güvenlik önlemlerini aşabiliyor.
Aracın bu işi nasıl yaptığı elbette açıklanmıyor. Firmanın doğru söylediğini varsayar isek, iOS'ta bir güvenlik açığı olduğu anlamı çıkıyor. Apple'ın bu güvenlik açığının nerede olduğunu bilip bilmediği ve bu konuda ne yapacağı, merak konusu.
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