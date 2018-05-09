iPhone XI Plus'a Dev Gibi Ekran Geliyor!

Yeni bir dedikodu, iPhone XI Plus'ın gövde boyutunu değiştirmeden ekran boyutunu önemli bir oranda büyüteceğini söylüyor!

iPhone XI Plus, Büyümeden 6,5 İnç'e Büyüyecek

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