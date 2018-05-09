iPhone XI Plus'a Dev Gibi Ekran Geliyor!
Yeni bir dedikodu, iPhone XI Plus'ın gövde boyutunu değiştirmeden ekran boyutunu önemli bir oranda büyüteceğini söylüyor!
iPhone 8 Plus, büyük ekranlı seçenek olarak sunulsa da ekran boyutu, yalnızca 5,5 inç. Yeni bir rapor, henüz ismi kesinleşmeyen iPhone XI Plus'ın 6,5 inç'lik bir ekranla geleceğini, buna rağmen gövde boyutunda bir değişiklik olmayacağını söylüyor.
Bu ciddi dedikodunun kaynağı Macotakara'ya konuşan "güvenilir tedarik bilgisi kaynakları". İddiaya göre yeni iPhone Plus'ın ölçülerindeki tek değişiklik, cihazın 0,2mm daha kalın olması. Bunun nedeni arka kamerada yapılan değişiklikler. Sonuç olarak iPhone XI Plus'ın 158.4 x 78.1 x 7.7mm boyutlarında olması bekleniyor.
iPhone XI Plus'ın çerçevesi iPhone 8 Plus'tan çok daha ince olacak, bu yüzden iddialar kulağa mantıksız gelmiyor. Yine de şimdilik her şey birer dedikodudan ibaret.
Aşağıdaki özel hazırlanmış görüntü, iPhone XI Plus'ın iPhone 8 karşısında nasıl görüneceğine dair ipucu verebilir.
Aynı kaynağa göre LCD ekranla gelmesi beklenen düşük maliyetli iPhone modeli, 6,0 inç'lik bir ekrana sahip olacak. Daha önce bu modelin 6,1 inç ekranla geleceği söylenmişti. Tek arka kamera sunacağı anlaşılan telefon, ön yüz kamerasında TrueDepth'i kullanacak.
5,8 inç'lik iPhone XI hakkında da yeni dedikodular var. Kaynağa göre bu model, iPhone X ile aynı kasayı kullanacak ancak daha geniş bir sensör ve lense sahip olacak.
Kaynak son olarak iOS 12'yle birlikte Face ID'yi telefonu yatay tutarken de kullanabileceğinizi ileri sürüyor. Şu an Face ID'yi kullanmak için telefonu dikey olarak tutmanız gerekiyor. Bu değişiklik, iPhone X'e de gelebilir, yani sadece bunun için yeni bir telefon almanıza gerek kalmayabilir.
Zeynel A. Öztürk
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