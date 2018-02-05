iPhone X'in Ekranı, Çağrı Geldiğinde Geç Açılıyor!
iPhone X'te bazı kullanıcıların yaşadığı bir sorun, sizi arayanların cevapsız kalmasına neden olabiliyor!
Apple'ın yeni iPhone X'i sadece üç aylık olsa da, son günlerde telefona olan talebin beklenenin altında kaldığı iddia ediliyor. Apple, yaşadığı bu sorunların ortadan kalkmasını umarken, fiyatıyla cüzdanla acımayan iPhone X'te bir sorun daha çıktı.
Financial Times'a göre birçok iPhone X kullanıcısı, çağrı geldiğinde ekranın geç açıldığını, çağrıyı kabul etmeye ve reddetmeye yönelik sanal düğmelerin ekrana geç yansıdığını söylüyor. Bu gecikme, sorunu Apple forumlarına taşıyan kullanıcılara göre 6 - 10 saniye sürebiliyor ve çağrıyı kaçırmanıza neden olabiliyor.
Bir kullanıcı sorunu şöyle anlatıyor: "Gelen çağrıyı göremiyorum, sadece duyabiliyorum! Bazı durumlarda ise ciddi bir gecikme var."
Kullanıcılara göre sorun yaşandığında telefonu yeniden başlatmak gerekiyor ancak bu, sorunu geçici olarak çözüyor. Ekranın geç açılması sorunu, Apple'ın onuncu yıl iPhone'unu etkileyen ilk ciddi sorun. Tabi telefonun piyasaya geç çıkmasını ve 2017 son çeyrek satışlarının iPhone 8'in gerisinde kalmasını saymazsak. Firmanın sorunu incelediği söyleniyor. Çözümün ne zaman geleceği şimdilik belli değil.
Zeynel A. Öztürk
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