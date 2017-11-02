iPhone X'in Face ID'si İkizleri Karıştırıyor!
iPhone X'in yüz tanıyarak kilidi açan sistemi Face ID'nin tek yumurta ikizlerini ayırt edemediği ortaya çıktı!
iPhone X'in köşeden köşeye OLED ekranının yanında bir de insanların sadece sensöre bakarak kilidi açmalarını sağlayan Face ID sistemi var. Bu çok işe yarayacak pratik bir özellik olsa da, sonradan gelen haberlerde Apple'ın üretimi kolaylaştırmak için Face ID'nin isabetini biraz düşürdüğünü duymuştuk.
Şimdi ise insanlar ilk iPhone X'lerini kullanmaya ve cihazın Face ID sistemi hakkında gerçek tecrübelerini internette paylaşmaya başladı. Haber sitesi Mashable, cihazın Face ID sisteminin ikizleri ayırt etme konusunda sorun yaşayabileceği şüphesini ortaya attı ve bunun telefonun sahibinin izni olmadan erişim sağlayıp ciddi bir güvenlik açığı oluşturabileceğinden bahsetti.
Bunu test etmek için, iki çift tek yumurta ikizi, MJ ve Marck Franklin, ve Carslos ile Alex Cadorniga getirildi. İkisi de arkadşlarının ve ailelerinin bazen kendilerini karıştırdıklarını söyledi. Sonrasında, ikizlerin birine Face ID kaydı yaptırıldı ve sonra telefonu diğerine vermesi söylendi.
Sonuç olarak gerçekten iPhone X, ikizlerin birini diğeri olarak algıladı ve cihazın kilidi açıldı. Haberde yazana göre gözlükleri çıkarıp takmak gibi farklar da bir şeyi değiştirmedi ve cihazın kilidi yine de açıldı.
Diğer yandan, Apple zaten sistemin tek yumurta ikizlerinde sorun yaşayabileceğini belirtmişti. Apple'dan Phil Schiller, "Eğer kötü bir ikiziniz varsa, hassas verilerinizi bir şifreyle korumalısınız" diyor.
Ağustos 2015'te, Microsoft'un Windows Hello özelliğinde benzer bir test yapılmıştı. iPhone X'in sonuçlarının aksine, yanlış ikiz bilgisayara erişim sağlayamamıştı.
Yüz-tanıma özelliğinin isabetini düşürmesine rağmen Apple, bu sistemin hâlâ Touch ID'den iyi olduğunu iddia ediyor. Face ID'nin ne zaman daha iyi ayırt etme seviyesine ulaşacağı, veya ulaşıp ulaşmayacağı ise zamanla göreceğimiz bir şey.
H. Hüseyin Öztürk
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