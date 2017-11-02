iPhone X'in Face ID'si İkizleri Karıştırıyor!

iPhone X'in yüz tanıyarak kilidi açan sistemi Face ID'nin tek yumurta ikizlerini ayırt edemediği ortaya çıktı!

iPhone X'in Face ID'si ikizleri karıştırıyor!

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