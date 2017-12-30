iPhone X'in Fiyatı 2018'de Düşebilir

Söylentiler göre iPhone X'in fiyatı 2018'in başlarında kırpılacak.

iPhone X'in Fiyatı 2018'de Düşebilir

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

HER İHTİYACA UYGUN KULAKLIKLAR!

Yapay zeka hayatımızı değiştiriyor!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Yeni Samsung Exynos, 4 Ocak'ta Tanıtılacak!
Bugün satın alabileceğiniz en iyi cihazlar!
iPhone X'in Fiyatı 2018'de Düşebilir
İnsan Go şampiyonu tekrar AI'ye karşı...
Dünyada Olması Gereken İdeal İnsan Sayısı Ne?

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir