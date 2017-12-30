iPhone X'in Fiyatı 2018'de Düşebilir
Söylentiler göre iPhone X'in fiyatı 2018'in başlarında kırpılacak.
Bu yılın başlarında Apple dünyayı üç yeni telefonla tanıştırdı: iPhone 8, iPhone 8 Plus ve markanın onuncu yıl dönümünde iPhone X duyuruldu. Bu cihazların fiyatı 699$ ile 1149$ arasında değişiyor. Ancak şimdi ortaya çıkan yeni raporlara göre iPhone X'e olan talep, Apple'ın ön gördüğünden daha düşük.
Yeni raporlar, iPhone X'in 2018'in ilk çeyreğinde 30-35 milyon ya da daha az ünite sevk edileceğini iddia ediyor, bu da Apple için pek de iyi bir manzara değil. Talepdeki bu düşüşün sebebi 1000$ üzerindeki fiyat, yeni özelliklerin çok da ilginç olmaması ve alternatif akıllı telefonların çok daha hesaplı olması. Diğer bir rapor ise Apple'ın bu durumun farkında olduğunu ve 2018'in başlarında iPhone X'in fiyatını düşüreceğini iddia ediyor.
Normalde Apple sadece yeni bir iPhone piyasaya sürüldüğünde eski modellerin fiyatlarını düşürürdü. Ancak eğer yeni söylentiler doğruysa iPhone X'in fiyatı yeni bir model den önce kırpılacak gibi görünüyor. Bazı tahminlere göre fiyat düşüşü Eylül'den önce bile gerçekleşebilir.
Şimdilik fiyatta ne kadar düşüş olacak ve ne zaman gerçekleşecek bilinmiyor. Eğer Apple gerçekten yeni bir telefondan önce iPhone X'in fiyatını düşürürse, telefonu tam fiyatı ile satın alanların üzüleceği ama henüz satın almayanların ve bekleyenlerin sevineceği bir durum ortaya çıkabilir.
Ali Ruhi Öztürk
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