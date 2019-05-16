iPhone XR 2'den Yeni Haberler Geldi
Yeni bir sızıntı, iPhone XR'nin yeni sürümünün farklı seçeneklerle gelebileceğini söylüyor!
Apple'ın iPhone 11'in yanında yeni bir iPhone XR tanıtacağına kesin gözle bakılıyor. iPhone 11R adıyla gelme ihtimali bulunan bu telefonun iki yeni renk seçeneği sunacağı ortaya çıktı.
İsim yapmış Apple sızdırıcısı Mark Gurman, "yeni nesil iPhone XR renkleri" iddiasıyla birkaç cam parçasının fotoğrafını paylaştı. Cam parçalarının bildiğimiz siyah, beyaz ve sarı renklerin yanında lavanta ve yeşil renklerden oluştuğunu görüyoruz. Bunların iPhone XR'nin mavi ve mercan renk seçeneklerinin yerini alacağı söyleniyor.
And here's what appear to be your next-generation iPhone XR colors (lavender purple and green instead of blue and coral) as @idanbo reported earlier this week: https://t.co/KQQ6JKmZg9 pic.twitter.com/7k3WZC2ZUi— Mark Gurman (@markgurman) May 14, 2019
Cam kırıklarına bakarak fikir yürütmek çok anlamlı olmayacağından, bu sızıntıyı şüpheli olarak kenara ayırmakta fayda var. Sızıntıyı bir yana bırakırsak, iPhone 11R veya XR 2'den beklenenler arasında yine bir LCD ekran ve bu kez çift lensli arka kamera var. Yeni XR'nin pilinin yüzde 5 büyüyeceğine dair bir iddiayı da duymuştuk.
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