iPhone XR: Başaracak mı, Başaramayacak mı?

Apple'ın "ucuz iPhone"u iPhone XR, iPhone 5C gibi bir facia mı olacak; yoksa en çok satan iPhone modeli mi?

iPhone XR ön siparişi başladı!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyuncular buraya!

_

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Windows 10 Varsayılan Uygulamaları Silinebilecek!
Elektronik Sertifika Sayısı 3 Milyonu Geçti!
AOC, Red Bull ile eSpor Adına Ortaklık Kuruyor
Samsung, Ekran Altı Parmak İziyle Kalmayacak
Jony Ive: "Apple'da Yapacak Daha Çok İş Var"

İlginizi çekebilir