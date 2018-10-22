iPhone XR: Başaracak mı, Başaramayacak mı?
Apple'ın "ucuz iPhone"u iPhone XR, iPhone 5C gibi bir facia mı olacak; yoksa en çok satan iPhone modeli mi?
Apple'ın, iPhone XS ve iPhone XS Max ile beraber tanıttığı iPhone XR, özellikle ülkemiz için en dikkat çekici modellerden biri. Zira fiyat noktasında iPhone XS ve iPhone XS Max kadar "uçuk" olmayan iPhone XR, bu anlamda ülkemizde de "belki" tercih edilen bir akıllı telefon modeli olacak. Bunu şimdilik bilemiyoruz, zira Apple'ın iPhone XR için ön sipariş listesinde henüz yokuz. Şu an yeni iPhone'ların ne zaman satışta olacağı ile ilgili bir bilgi yok. Ön sipariş haberi ise kuşkusuz yurt dışı için...
iPhone XR, ABD'de ön siparişe sunuldu. T-Mobile, Verizon ve AT&T üzerinden alınan ön siparişlere göre belirtilen raporda, iPhone XR'ın tedarik süreçlerinde bir sıkıntı yaşanmayacak. Yani iPhone XR satın almak isteyen kullanıcılar, telefonlarının kendilerine ulaşmasını çok beklemeyecekler. Uzun teslimat sürelerinin daha çok iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinde yaşanması bekleniyor.
Öte yandan iPhone XR için Apple'ın yeni jenerasyonun en fazla satan akıllı telefonu olacağı düşünülüyor. Öyle ki iPhone XR'ın önümüzdeki 12 ay içinde en çok satan iPhone olacağına ilişkin tahminler var. Bunun rakamsal olarak ifadesi ise, Apple'ın 2019 mali yılında yüzde 38 oranında iPhone XR satacağı şeklinde.
Bakalım yeni iPhone'lar ülkemizde ne zaman satışa çıkacak ve fiyatları resmi olarak ne kadar olacak. Şimdilik bu merak konusu.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın