iPhone XR Parçalarına Ayrıldı!
iPhone XR, iFixit tarafından parçalarına ayrıldı ve içinden çıkan pil, şaşırttı!
Apple'ın iPhone XR artık resmi olarak -her ne kadar Türkiye'de henüz olmasa da- satışta. Apple'ın oldukça merak edilen yeni telefonu için özellikle analistler büyük beklenti içindeler. iPhone XR'ın bu yıl Apple'ın yeni jenerasyonda en çok satan akıllı telefonu olacağı düşünülüyor. Gerçekten de böyle olacak mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ancak şu anki konumuz bu değil; konumuz, iPhone XR'ın iFixit, yani tamir edilebilme puanı.
Bilindiği gibi iFixit ekibi hemen her elektronik cihazı alıp parçalarına ayırıyor ve tamir edilebilirlik puanlamasında bulunuyor. Yani cihaz bozulduğunda, tamir edilebilmesi ne kadar zor onu ölçüyorlar. iPhone XR için de aynı işlemi uygulayan iFixit ekibi, gördüklerine ise inanamamış. Zira iPhone XR'da, iPhone 8 Plus'ta bulunandan çok daha büyük bir batarya çıkmış.
iPhone XR'da yer alan batarya tam 11.16Wh. Bu da Apple'ın şu anki hemen tüm telefonlarından daha büyük bir batarya taşıdığı anlamına geliyor. iPhone XR'dan daha büyük batarya taşıyan tek model ise iPhone XS Max oluyor. Bu arada yanlış anlaşılmasın; batarya boyut olarak değil, kapasitesi anlamında daha büyük. Zira iPhone 8 Plus'ın bataryasının boyutu her ne kadar fiziksel olarak iPhone XR'dan büyükse de kapasite olarak 10.28 Wh değerinde. Apple ayrıca iPhone 8'de 6,96 Wh batarya kullanırken, iPhone XS'te ise 10.13 Wh'lık bir batarya kullanmış.
Bu anlamda iPhone XR'ın batarya performansının iyi olacağını söyleyebiliriz. iFixit, iPhone XR'ın tamir edilebilme puanını ise 10 üzerinden 6 olarak belirlemiş.
Ercan Uğurlu
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