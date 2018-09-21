iPhone XS, iPhone X'i Solladı!
Ön sipariş rakamları ortaya çıktı, sonuçlar Apple'ın yüzünü güldürdü!
iPhone X'i saran ön sipariş furyasını başarılı buluyorsanız, bir de iPhone XS'e bakın: Mobiles.co.uk'un açıkladığı rakamlara göre Apple'ın yeni nesil iPhone'u, iPhone X'in eşsiz başarısının da ötesine geçmeyi başardı.
Carphone Warehouse'a ait olan Mobiles.co.uk websitesinde çalışan bir sözcü, ortaya çıkan satış başarısını "Apple 11.ci yıldönümünde de sahne ışıklarını üzerinde toplayan bir cihazla gündemdeydi" sözleriyle açıklıyor. "Bu cihazın getirdiği yenilikler iPhone X'e kıyasla satışları arttırdı. Etkileyici akıllı fotoğraf özellikleri ve bokeh teknolojisi, harika bir derinlik algısına sahip fotoğraflar sunuyor."
iPhone XS, 21 Eylül Cuma günü raflarda olacak ve şu anda da ön siparişler devam ediyor. iPhone XS'e ilk sahip olan şanslı kişilerden olmak için acele ediyorsanız, internet üzerinde operatörlere ait kampanyaların da aralarında bulunduğu birçok avantajlı teklif sizi bekliyor olacak.
Doğan Kürşat Aktaş
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