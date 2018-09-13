iPhone XS Max Nasıl? İşte Ön İnceleme Raporu!

Apple'ın en büyük telefonu iPhone XS Max tanıtıldı. Peki, iPhone XS Max alınır mı alınmaz mı? İşte iPhone XS Max ön incelemesi...

iPhone XS Max nasıl? İşte ön inceleme raporu!

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