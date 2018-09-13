iPhone XS Max Nasıl? İşte Ön İnceleme Raporu!
Apple'ın en büyük telefonu iPhone XS Max tanıtıldı. Peki, iPhone XS Max alınır mı alınmaz mı? İşte iPhone XS Max ön incelemesi...
Apple, geçtiğimiz seneki tanıtımında iPhone'un 10'uncu yılına özel olarak iPhone X'i tanıtmıştı. iPhone X'in yanında iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile seriyi devam ettiren Apple, bu yıl ise X serisini devam ettirmeye karar vermiş olacak ki, yeni telefonlarını numaralandırmaktan vazgeçmiş. Fakat diğer yandan "S" serisi sürüyor. Bilindiği gibi Apple, akıllı telefonlarında bir yıl tasarımı yenilerken, bir diğer yıl teknik kadroda değişiklik yaptığı "S" modellerini tanıtıyordu. Bu yıl da gelenek bozulmadı ve geçtiğimiz yılın iPhone'larının "S", yani daha hızlı modellerini gördük diyebiliriz.
Apple'ın bu yıl tanıttığı en büyük ve en pahalı telefon iPhone XS Max oluyor. Daha önceki makalemizde sizlere iPhone XS Max'in özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi ise, iPhone XS Max'in ön inceleme notlarını ileteceğiz.
iPhone XS Max fiyatı ve çıkış tarihi
iPhone XS Max, Apple'ın iPhone tarihinin en büyük ve en pahalı telefonu olma unvanını alıyor. Tam 6.5 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi olan iPhone XS Max, 64 GB'lık modeliyle 1099 dolar fiyatından satışa sunulacak. Elbette iPhone XS Max'in tek seçeneği bu değil. Kapasite arttıkça fiyat da artıyor pek tabii. iPhone XS Max'in 256 GB'lık modeli 1249 dolar ve 512 GB'lık modeli ise 1449 dolar olarak fiyatlanmış durumda. Bu anlamda iPhone XS Max'in fazlasıyla pahalı olduğunu söylemek mümkün. iPhone XS Max Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmış değil, ancak tarihin en pahalı akıllı telefonu olacağını şimdiden söyleyebiliriz.
iPhone XS Max, 14 Eylül'de ön siparişe çıkacak, 21 Eylül'de ise piyasada bulunabilecek.
iPhone XS Max: Tasarım
iPhone XS Max, tasarım olarak iPhone XS ile aynı dili paylaşıyor. Her iki telefonun da iPhone X'ten tasarım anlamında fark yaratmadığını da söyleyebilirz. Ha, tasarım anlamında gelen en büyük yenilik su korumasına ilişkin. iPhone X, IP67 sertifikasının sahibiydi. iPhone XS Max ise IP68 desteği göstetiyor. Böylece 2 metreye kadar derinlikteki suda, 30 dakika süreyle kalabiliyor iPhone XS Max. Bu, iPhone için iyi bir gelişme.
iPhone XS Max'in boyutları ise kesinlikle tek elle kullanılabilecek gibi değil. 157.5 mm uzunluğunda olan telefon, 77.4 mm genişliğinde ve 7.7 mm kalınlığında. iPhone XS Max'in ağırlığı ise 208 gram. Bu anlamda iPhone XS Max'in 201 gram ağırlığındaki Note 9'dan daha ağır olduğunu söylemek mümkün.
iPhone XS Max, 3 farklı renk seçeneğinin sahibi. Uzay grisi ve gümüş renkli modellerinin yanı sıra bir de altın renk seçeneğiyle bulunacak olan iPhone XS Max, ön ve arka yüzünde yekpare cam yüzey sunarken, kenarlarda da yine metalik çerçeve bulunduruyor. Bu arada Apple, yeni iPhone'larında bugüne kadar bir akıllı telefon için üretilen en dayanıklı cam malzemenin kullanıldığını söylüyor. Bunu test etmeden öğrenemeyeceğiz elbette.
iPhone XS Max: Ekran
iPhone XS Max'in ekranı, söylediğimiz gibi 6.5 inç büyüklüğünde. Ekran, daha önceki iPhone'lardaki gibi oldukça renkli ve canlı görünüyor kuşkusuz. Apple, Super Retina OLED paneli ile daha fazla renk gamutu sunduğunu söylerken, 458 ppi piksel yoğunluğunu sabit tutmayı başarmış.
Özellikle piksel yoğunluğu konusunu açmak istiyoruz. Bilindiği gibi genellikle son dönemde karşılaştığımız amiral gemisi Android telefonlarda normal ve plus modellerde genellikle aynı miktarda çözünürlük görüyorduk. Hal böyle olunca, ekranı büyüyen plus modellerinde ppi seviyesi, yani piksel yoğunluğu düşüyordu. Apple ise bunu yapmayarak, iPhone XS Max modelinde çözünürlüğü, iPhone XS modeline kıyasla bir miktar arttırmış ve bu sayede piksel yoğunluğunu, iPhone XS ile eşit tutmayı başarmış. iPhone XS Max'in çözünürlüğü 1242x2688 piksel. iPhone XS'in ise 1125x2436 piksel. Açıkçası Apple'ın Max modelinin ekranında gerçekleştirdiği bu revizeyi beğendik.
Ekranın üzerinde yine artık klasikleşen çentik bölümünü görüyoruz. Ekran 120 Hz girişin yanı sıra TrueTone teknolojisini destekliyor ve HDR10 desteği de gösteriyor. Tüm bunlarla beraber ekranın muazzam görüntü sunduğunu söylemek gerek.
iPhone XS Max: Kamera
iPhone XS Max'te kullanılan kamera, geçen yılki iPhone X modelindde yer alan çift kamera kurulumuna benziyor. Ancak Apple hem yazılım hem de donanım düzeyinde iyileştirmelerde bulunmuş.
Arkada hala çift 12 MP sensörü bulunuyor. Ancak geniş açılı kamerada piksel boyutu artık 1.4µm. İkincil 12 MP telefoto kamera, f/2.4 diyafram açıklığı ile 2x zum seviyesine sahip. Her iki kamerada da optik imaj sabitleme yer almaya devam ediyor ve HDR'ın yerini ise artık Smart HDR alıyor. Apple, geçen seneki HDR'ın yerine Smart HDR'ı getirmiş. Akılı HDR ile fotoğrafların ışıklı ve gölgeli alanlarında daha fazla detay yakalanabilmesi mümkün oluyor.
Yapay zeka uygulamasından yeni iPhone'larında daha fazla faydalanmaya başlayan Apple, iPhone XS Max'te bundan fotoğraf konusunda yararlanıyor. Özellike portre modunda yapılan çekimlerde, çektiğiniz fotoğrafın diyafram aralığını f/1.4 ila f/16 arasında değiştirebiliyorsunuz.
iPhone XS Max: Performans
iPhone XS Max, yeni bir işlemci ile geliyor. Telefonda A12 Bionic işlemci bulunuyor. 6 çekirdekli bu işlemci ile beraber iPhone X'e göre büyük oranda performans kazanılmış durumda. Öte yandan 4 çekirdekli GPU ile de özellikle AR, yani arttırılmış gerçeklik tabanlı oyunlarda aşama kaydedilmiş; burası kesin. Zaten yakın bir zaman içinde de yeni AR oyunları iPhone XS ve iPhone XS Max için görebileceğiz.
Telefondaki RAM kapasitesi de iPhone X'e göre artış gösteriyor. iPhone XS Max'te 4 GB RAM kapasitesi yer alıyor. Bu teknik kadro ışığında iPhone XS Max'in daha güçlü bir akıllı telefon olduğu kesin. Ancak yüksek fiyatı göz önünde bulundurulduğunda, halihazırda iPhone X sahipleri için çok da büyük fark sunmuyor kanısındayız. En azından ilk intibamız bu yönde. Bu konudaki son kararımızı iPhone XS Max'i detaylı inceledikten sonra vereceğiz.
iPhone XS Max: Pil ömrü
Büyük ekranlı akıllı telefonlar, pil ömrü konusunda daha küçük telefonlara kıyasla şanslı oluyor, zira bataryaları daha geniş olabiliyor. iPhone XS Max de bundan yararlanıyor ve iPhone X'den 90 dakika kadar daha fazla pil ömrü sunabiliyor. Bu da iPhone XS'e kıyasla 1 saat daha fazla pil ömrü demek.
Öte yandan iPhone XS Max'in pil ömrüyle 25 saate kadar konuşma süresi sunduğu ve 13 saate kadar da internet kullanımını karşılayabildiği Apple tarafından söyleniyor. Ancak tüm bunların doğruluğunu, iPhone XS Max'i test merkezimizde ağırladığımızda yapacağımız kapsamlı testler neticesinde söyleyebileceğiz.
İlk kararımız!
iPhone XS Max, geniş bir ekran ve daha büyük bir pil ile beraber en büyük iPhone sahibi olmak isteyenlerin hayalini süsleyebilir. Güncellenmiş kamera modülü ve teknik kadrosu ışığında güçlü bir telefon olduğu kesin. Ancak fiyatı oldukça can sıkıcı doğrusu.
iPhone XS Max'in 64 GB'lık modeli 1099 dolar, 256 GB'lık modeli 1249 dolar ve 512 GB'lık modeli 1449 dolar fiyata sahip. Telefonun piyasaya çıkma tarihi ise başta da söylediğimiz gibi 21 Eylül. Ancak kullanıcılar 14 Eylül itibariyle ön siparişte bulunabilecek.
Fiyat ve sunduklarına baktığımızda açıkçası ilk kararımız iPhone XS Max için oldukça karamsar. Teknoloji adına büyük yenilik sunmayan, sıradan bir "S" modelinden fazlası değil. Ha, elbette en büyük ve en pahalı iPhone olarak tarihteki yerini alması dışında.
Artılar
+ Büyük ve güzel ekran
+ İyileştirilmiş pil ömrü
+ Geliştirilmiş kamera
Eksiler
- Tek elle kullanılamayacak kadar büyük
- Fazlasıyla pahalı
- Büyük yenilikten yoksun
- Pahalı (Evet, iki kez yazacak kadar pahalı)
Ercan Uğurlu
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