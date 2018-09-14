iPhone XS ve iPhone X Karşılaştırması

Yeni tanıtılan iPhone XS, iPhone X karşısında! Bakalım iki telefon arasında ne gibi farklar var, iPhone XS yeni neler sunuyor...

iPhone XS ve iPhone X karşılaştırması

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