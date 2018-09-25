iPhone XS ve XS Max hayal kırıklığına neden oldu
Apple'ın yeni telefonları iPhone XS ve XS Max'ta ilginç, eğer yaygınsa can sıkabilecek bir sorun ortaya çıktı!
Doların inanılmaz yükselişi ve Apple'ın fiyat politikası birleştiğinde, iPhone XS ve XS Max modelleri olağandışı fiyatlarla karşımıza çıktılar. iPhone XS Max modelinin fiyatı, ikinci el otomobillerle yarışacak düzeyde. iPhone XS Max'in fiyatı 17.000 TL seviyesine ulaşıyor ve kullanıcıları şoka uğratıyor.
Yine de bu kadar pahalı ve üstün özelliklere sahip XS ailesinin, görünüşe göre ciddi zaafları olabilir. Yeni bir keşfe göre telefonlar, Wi-Fi bağlantılarıyla ciddi sıkıntılar yaşıyor. Cihazlar, Wi-Fi sinyallerini kaybediyorlar ve yeniden iletişim kurmak, kullanıcılar için büyük bir külfete neden oluyor. Örneğin 200mW temelinde yapılan testlerde, iPhone'un yeni mucizeleri kesinlikle isteneni elde edemiyorlar ve hatta 200mW değerine ulaşmakta zorluk çekiyorlar.
Bahsi geçen sorunun, 4 adet "yetersiz" dahili anten nedeniyle gerçekleştiği öne sürülüyor. Elbette sorunun bu olup olmadığı büyük bir soru işareti. Amerikalı teknoloji devi konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor.
2016 yılında piyasaya sürülen iPhone 7, benzer sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Apple, sorunun çözümü için yıldırım hızıyla müdahale etmiş ve ciddi takdir kazanmıştı. Lakin bu kez durum farklı gibi: Problem sadece yazılım güncellemesiyle düzelmeyebilir ve ABD temelli şirket, bazı donanımsal düzenlemeler gerçekleştirmek zorunda kalabilir.
Barış Terun
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