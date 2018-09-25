iPhone XS ve XS Max hayal kırıklığına neden oldu

Apple'ın yeni telefonları iPhone XS ve XS Max'ta ilginç, eğer yaygınsa can sıkabilecek bir sorun ortaya çıktı!

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