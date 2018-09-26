iPhone XS'e Kamera Güncellemesi Geliyor!
iPhone XS, piyasaya çıkışından kısa bir süre sonra kamerasına yeni bir özellik ekleyecek.
Derinlik kontrolü ve bokeh efekti, akıllı telefon fotoğrafçılığında her geçen gün daha popüler bir trend haline geliyor. Ancak çoğu akıllı telefonda derinlik kontrolü fotoğraf çekildikten sonra yapılabiliyor. Apple'ın yeni telefonu iPhone XS'de de durum bu şekilde.
Ancak Apple bu konuda bir değişiklik yapmak üzere. Macerkopf'un raporuna göre Cupertinolu teknoloji devi, iPhone XS'e gelecek bir sonraki iOS güncellemesinde kullanıcılarına Portre Modu'nda fotoğraf çektikleri sırada derinlik kontrolünü ayarlama imkanını sunacak.
Portre Modu, Apple'ın çift kameralı telefonlarında sunduğu teknolojik bir yenilik. İlk başta Apple fotoğraftaki obje ile arkaplan arasındaki derinlik farkını sadece çift kameralı sistemden gelen farklı verilere göre yapıyordu. Google ise Pixel 2 ile birlikte bu işin tek bir kamera ve yazılım aracılığı ile yapılabileceğini göstererek dikkatleri üzerine toplamıştı. Apple, iPhone XS serisinde bu konuda geliştirmeye gitti. iPhone XS, Google'ın yazılım teknikleri ile çift kamera verilerini birleştirerek ve çok daha iyi bir portre modu deneyimi sunuyor.
Yeni özellik, halihazırda iOS 12.1 Beta 1'de kullanılabiliyor. Özelliğin tüm iPhone XS kullanıcılarına iOS 12.1 güncellemesi ile geleceği söyleniyor. iOS 12.1'in final sürümünün Ekim'in sonlarında geleceği tahmin edildiği göze alındığında, iPhone XS kullanıcılarının Aralık'ta bu özelliği iPhone XS cihazlarında hazır olarak bulabileceği söylenebilir.
Doğan Kürşat Aktaş
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