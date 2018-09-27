iPhone XS'in Batarya Ömrü Daha Kısa

iPhone XS, en azından bu pil testinde Apple'ın "iPhone X'ten 30 dakika daha uzun dayanır" iddiasını karşılayamadı!

iPhone XS'in Batarya Ömrü Daha Kısa

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

her yeni daha kısa pil ömrü verir... kısa pil ömrü iphonenun fıtratında var...

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