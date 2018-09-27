iPhone XS'in Batarya Ömrü Daha Kısa
iPhone XS, en azından bu pil testinde Apple'ın "iPhone X'ten 30 dakika daha uzun dayanır" iddiasını karşılayamadı!
Apple'ın satışa sunduğu iPhone XS hakkındaki kötü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. WiFi alıcısında sorun olduğu tespit edilen modelin şimdi de çok daha ciddi bir sorunu ortaya çıktı: Pil ömrü.
Tom's Guide tarafından yapılan testler, Apple'ın yaptığı sunumdaki iddiaları yalanlaması yönünden dikkat çekici. iPhone XS ile iPhone XS Max'in batarya ömrü testinde sırasıyla aldıkları 9 saat 41 dakika ve 10 saat 38 dakika batarya ömrü, iPhone X'un ulaştığı 10 saat 49 dakikalık ömrün altında kalıyor. Bu rakamlar, Cupertinolu devin sunumda yaptığı iPhone XS'in iPhone X'dan 30 dakika, XS Max'in ise iPhone X'dan 90 dakika daha uzun batarya ömrüne sahip olacağı açıklamasını boşa çıkarıyor.
Testte üç cihaz da bataryaları bitene kadar internette dolaşıyor ve ekran parlaklıkları 150 nit'e sabitleniyor. Ayrıca cihazlar testin doğruluğu gözetilerek aynı ağa bağlanmış.
Sonuçlar Apple'ın 12-13 saatlik internet deneyimi vaadinin altında, ancak her cihazda işlemciye binen yükler bataryanın ömrünü etkileyecek durumda. Bu rakamlar, Apple'ın rakiplerine görece düşük tutmayı tercih ettiği batarya kapasiteleri göz önüne alındığında etkileyici sonuçlar. Örnek olarak 4000mAh kapasiteli bataryası ile Samsung Galaxy Note 9 aynı testte iPhone XS'ten 1 saat 45 dakika daha fazla batarya ömrü sunuyor ancak iPhone XS'in iPhone X'e göre daha küçük olan 2,659mAh bataryası göz önüne alındığında aslında yeni iPhone'ların verimlilik konusunda oldukça başarılı olduğu görülüyor.
Yine de daha düşük kapasiteli bataryalar kaçınılmaz olarak daha düşük batarya ömrünü beraberinde getiriyor ve bu yüzden yeni iPhone'lar Android rakiplerinin gerisinde kalıyor. Aynı testte Samsung Galaxy Note 9'un yanı sıra Pixel 2XL, One Plus 6, Huawei P20 Pro gibi çoğu Android cihaz sundukları etkileyici batarya ömürleri ile ön plana çıkıyor. Örneğin aynı testte Huawei P20 Pro, 14 saat 13 dakika ile iPhone XS Max'e 3 saat 35 dakikalık bir fark atıyor.
Apple'ın yeni telefonlarının sahip olduğu kısa batarya ömrünün birçok sebebi olabileceği tahmin ediliyor. Yeni kullanıma sunulan iOS 12'nin yazılımsal problemlerinin tetikleyebileceği gibi, telefonlarda bulunan sorunlu anten ve modem parçaları da telefonun bağlantıyı stabil tutmak için zorlanmasına sebep olarak bu durumu meydana getiriyor olabilir. Zaman içerisinde bu problemin yazılım ya da donanım kaynaklı olup olmadığı ortaya çıkacak ve eğer problem iOS 12'deki bir hatadan kaynaklı ise Apple'ın işi nispeten kolay olacak. Eğer problem iPhone XS serisinin sorunlu antenleri ise kullanıcılar Apple'ın üreteceği sonraki seri iPhone'larda bu problemin düzelmesini beklemek zorunda kalabilir.
Doğan Kürşat Aktaş
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
her yeni daha kısa pil ömrü verir... kısa pil ömrü iphonenun fıtratında var...