iPhone XS'nin Kamerası için Yeni İşlev Yolda
iPhone XS'nin portre modu, iOS'un beta sürümünde yapılan bir keşfe göre yakında buna da izin verecek!
Apple'ın iPhone XS'ye eklediği işlevlerden bir tanesi de, arka plan derinliğini fotoğraf çektikten sonra ayarlayabilmeniz idi. Şimdi ise iOS 12.1 güncellemesinin böyle bir işlevi fotoğrafı çekerken de sunduğu anlaşıldı.
Geçen hafta yayınlanan iOS 12.1 beta'yı indiren herkesin bu işlevi kullanabildiği belirtiliyor. İşlevin, güncellemenin final sürümünde de yer alması bekleniyor. Bu final sürümün Ekim ayının sonunda gelmesi bekleniyor. iPhone XS ve iPhone XS Max sahipleri, portre modunda çektikleri fotoğrafların derinliğini şu an sadece düzenleme ekranında değiştirebiliyorlar. Güncelleme sonrasında muhtemelen aynısını portre modunda fotoğraf çekerken yapmak mümkün olacak.
Derinlikle oynamanızı sağlayan Live Focus işlevi Galaxy Note 8'e geçen sene gelmişti. Bugün Samsung'un amiral gemilerinin tamamı, Live Focus ile geliyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın