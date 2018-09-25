iPhone XS'nin Kamerası için Yeni İşlev Yolda

iPhone XS'nin portre modu, iOS'un beta sürümünde yapılan bir keşfe göre yakında buna da izin verecek!

iPhone XS'nin Kamerası için Yeni İşlev Yolda

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