iPhone X'ten Daha Pahalı iPhone Yolda!
2018'in iPhone'u, çok pahalı olmasıyla eleştirilen iPhone X'ten de pahalı olabilir!
iPhone X'in çok pahalı olduğunu düşünmüş olabilirsiniz, ama bu senenin iPhone'u bu fiyatı daha da yukarı çıkarabilir.
Apple'ın 2018 için çıkaracağı amiral gemisi telefonun 1100 dolar fiyatının olası bekleniyor. Bilginin kaynağı UBS analisti Steven Milunovich ve Benjamin Wilson. Bu fiyat, iPhone X'in 999'lık fiyatından 100 dolar civarı daha fazla.
iPhone X'in yüksek fiyatından dolayı beklenenden az satıyor olabileceği söyleniyor. Peki daha da pahalı bir iPhone, piyasada nasıl bir etki yapacak?
Üst uç cep telefonlarına sahip olmanın fiyatı giderek artıyor ve bu da yeni özelliklere sahip kullanıcılarla sahip olmayanlar arasındaki mesafeyi açıyor.
Bu sorunla başa çıkmak için Apple, daha ucuz alternatifleri de piyasaya sürebilir. Mesela iPhone X'i çıkardığında, onunla birlikte piyasaya sürdüğü ve ona nazaran hesaplı görünen iPhone 8 ve iPhone 8 Plus gibi.
Apple, şu an için konu hakkında yorum yapmadı.
H. Hüseyin Öztürk
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