iPhone'a USB-C Şarj Gelebilir

Dedikodulara göre Apple, iPad Pro'da olduğu gibi iPhone'da da USB-C'ye geçmek için düğmeye bastı!

iPhone'a USB-C Şarj Gelebilir

Apple, iPad Pro'da yaptığı USB-C'ye geçişi yakın bir gelecekte iPhone'da da yapabilir.

Güvenilir Apple blogu Macotakara'nın kaynaklarına göre Apple, Lightning'den USB-C teknolojisine geçmek üzere çalışıyor. Siteye göre Apple, USB-C için henüz referans tasarımını tamamlamadı. Bu yüzden USB-C üzerinden şarj olan iPhone'u 2019'da görmeyebiliriz.

Bu dedikoduya bir miktar şüpheyle bakmakta fayda olacağını düşünüyoruz. Macotakara'nın sızıntıları doğru çıkabilse de, bazen yanıldığını biliyoruz.

Aynı kaynağa göre Apple, yeni nesil bir iPod Touch üzerinde çalışıyor. Detayları hakkında bilgi paylaşılmayan yeni modelin 2019'un sonlarına doğru hazır olabileceği söyleniyor. En son iPad Touch, 2015'de tanıtılmış ve piyasaya sürülmüştü. 32GB'lık iPod Touch, 199 dolara satılıyordu. Yeni iPod Touch'ın en azından daha fazla depolama alanı sunmasını umuyoruz.

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