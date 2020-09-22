iPhone'ların FaceID'si, Galaxy S30 ile Android'e de Gelebilir

Samsung'un Galaxy S20 serisi, iPhone 11 serisine birçok yönden yetişmiş ve hatta geçiyor olabilir. Ancak Apple'ın yüz tanıma sistemi Face ID, hala daha güvenli ve Samsung, Galaxy S30'da bunu değiştirecek bir yenilik yapabilir.
LetsGoDigital'in bulgusuna göre Samsung, "ISOCELL Vizion" adlı bir time-of-flight (ToF) sensörü için patent aldı. ToF sensörleri, nesnelerin derinliğini ve mesafesini ölçmek için kullanılabiliyor. Bu sayede bokeh (bulanık arka plan) efektini uygulamak daha kolay hale geliyor. Samsung Galaxy S20 Plus'ta bu sensör zaten var, ancak telefondaki sensör Sony tarafından üretiliyor ve iddiaya göre Apple'ın elindeki sensörler kadar iyi değil.
Galaxy Note 20 serisi, ToF sensörünü bir kenara bırakmıştı. Bu patente göre firma, kendi sensörünü geliştirerek yeni bir planı uygulamaya koyabilir. Ancak ToF sensörünün artırılmış gerçeklik gibi farklı kullanım alanları da var ve bu yüzden, yüz tanıma için kullanılacağının bir garantisi aslında yok.
Yine de patentte yüz tanımadan da birkaç kez bahsediliyor. Yani sensörün yüz tanıma için kullanıldığını da görebiliriz.
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