TikTok ve WeChat'in Pazar Yasağı Direkten Döndü

Pazar günü ABD'de uygulama mağazalarından kaldırılması beklenen TikTok ve WeChat, bir haftalık erteleme almayı başardılar.

TikTok yasağı ertelendi

ABD Ticaret Bakanlığı'nın TikTok ve WeChat'i pazar günü engellemesi için her şey hazırdı ancak iki firma 27 Eylül'e kadar sürecek bir erteleme almayı başardılar.

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada TikTok, Oracle ve Walmart arasındaki anlaşmanın bir "lütuf" olduğunu söyledi. Bu anlaşmayla birlikte engelleme kararı bir hafta gecikmiş oldu.

Oracle'ın "güvenilir teknoloji ortağı" olmasıyla birlikte TikTok'un ABD kullanıcılarına ait tüm verileri Oracle tarafından saklanacak. Oracle ve Walmart'ın yeni şirkette yüzde 20'ye kadar kümülatif pay alabilecekleri bir TikTok Global halka arzı öncesi finansman turunda yer alacağı söylendi.

Bütün detaylar henüz net olmasa da yeni şirketin merkezinin ABD'de olacağı ve 25.000 kişi için iş olanağı oluşturacağı belirtiliyor. WeChat'in ABD'deki geleceği ise TikTok'a göre daha belirsiz görünüyor.

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