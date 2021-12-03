iPod'un Babası Bombaladı: "Günümüzde Tüm Ürünler Yanlış Tasarlanıyor"

iPod'un yaratıcısı olarak tanınan Tony Fadell, günümüzde son kullanıcı ürünlerinin hepsinin yanlış tasarlandığını iddia ediyor!

iPod'un yaratıcısı bombaladı

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