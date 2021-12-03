iPod'un Babası Bombaladı: "Günümüzde Tüm Ürünler Yanlış Tasarlanıyor"

Apple iPod ve akıllı termostat Nest'in mucidi Tony Fadell, çok fazla şirketin yeni ürün tasarımlarına yanlış önceliklerle yaklaştığına inandığını söyledi. Slush 2021 etkinliği sırasında düzenlenen bir panelde konuşan Fadell, en parlak girişimcilerden bazılarının bile gerçekten ikonik ürünler oluşturmak için gerekli zamanlama duygusundan yoksun olduğunu düşündüğünü açıkladı.
Fadell, "İnsanların neye ihtiyaç duyduğunu veya neye ihtiyaç duyacağını anlamak hayati önem taşıyor. İnsanların yeni yeni yaşamaya başladığı bir sorunu çözdüğünüzden emin olmalısınız" dedi ve sözlerine devam etti: "Teknoloji elinizde olsa bile herkesten yirmi yıl önce ortaya çıkartmak iyi değil. İnsanların çözmeye çalıştığınız sorunları anlaması gerekiyor."
Fadell, girişimcilere tavsiyesinin "mühendisleri etkileyecek bir şey yaratmaya çalışmaktan vazgeçmek" ve bunun yerine "her insana süper güçler veren" bir şey yaratmaya odaklanmak olduğunu söylüyor. Ekinlikte en son projesini de açıkladı: Build olarak adlandırdığı, yeni nesil ürün tasarımcılarına kılavuzluk edecek bir kitap. Kitap hakkında fazla detay vermedi ve piyasaya 2022 Mayıs ayında çıkacağını söylemekle yetindi.
Fadell, kitabı hakkında şunları söyledi: "Yıllar boyunca tüm bu girişimcilerle çalışarak bir şeyin farkına vardım: Bu sahnede olmamın tek nedeni, birinin buraya gelmeme yardım etmesiydi. Bana akıl hocalığı yaptılar ve bana inandılar. Fakat akıl hocalarımın çoğu vefat etti, bu yüzden bayrak onlardan bana geçti. Geri vermemin tek yolu, deneyimlerimi bu şekilde herkesle paylaşmak."
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