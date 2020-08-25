İptal Edildiği Söylenen Apple AirPower, Sürpriz Bir Biçimde Ortaya Çıktı

Apple tarafından daha piyasaya çıkmadan tarihin tozlu sayfalarına gömülen kablosuz şarj pedi AirPower, sürpriz bir şekilde Çin'de ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
İptal Apple AirPower Bir Kez Daha Ortaya Çıktı!

Pek çok teknoloji markasının kendi kablosuz şarj pedi bulunuyor. Ancak Apple, daha önce böylesi bir ürün geliştirecekken son anda iptal etmiş ve AirPower adıyla geleceği düşünülen cihazın fişini çekmişti. Fakat bu cihaz tam olarak tarih olmamış gibi görünüyor, zira hakkında ortaya yeni bilgiler ve hatta fotoğraflar çıktı.

Bir Çin web sitesinde ortaya çıkan, sonrasında da twitter üzerinde paylaşılan fotoğrafların, Apple'ın AirPower cihazına ait olduğu söyleniyor. Fotoğraflarda cihazın özellikle iç yüzeyi resmedilmiş. Bu fotoğraflardaki bobinlerin, AirPower'ın aşırı ısınmasıyla yaşadığı sorunlara işaret ettiği düşünülüyor. Zira Apple AirPower'ın aşırı ısındığı ve bu sorun sebebiyle iptal edildiği biliniyor.

Apple AirPower gelir mi bilinmez. Ancak iPhone'lar için halihazırda farklı markalar tarafından üretilen kablosuz şarj istasyonları yer alıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
27 Ağustos 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung cep telefonu ve tablet sürprizi
BİM 28 Ağustos 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı televizyon fırsatı
Atiye 2. sezon ne zaman başlayacak? Atiye 2. sezondan ilk görseller geldi
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
Samsung Telefonlar için Mobil Uygulamaları Windows 10'dan Kullanma Vakti
Windows 10, MacBook'un Tartışmalı İşlevini "Ödünç Alabilir"
Tesla CEO'su Elon Musk, Verdiği Bu Sözü Tutmakta Zorlanabilir
Philips Fidelio X3 Kulaklıklar Satışa Çıkıyor! İşte Fidelio X3 Özellikleri!
Yeni Fiyat Performans Kralı mı? Xiaomi Mi Note 10 lite İncelemesi

 

 