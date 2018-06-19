Iris Taramalı ve Dex Destekli Samsung Tablet
Bir sonraki Samsung tableti, iris tarama ve Dex desteğine sahip olabilir!
Samsung Galaxy Tab S4 oldukça uzun bir süredir söylentilere kapılmış durumda, ancak şimdi biraz daha somut ayrıntılar duyuyoruz.
Söylentiler arasında en son dikkat çekeni, Samsung'un Galaxy S8'e kadar olan telefonlarda gördüğümüz gibi, iris tarama yeteneğinin haberleri. Ayrıca dikkat çeken telefon tasarımından ödünç alan şirket, Apple'ın bir sonraki iPad'le ilgili olarak söylendiği gibi, ekranı merkeze almak için çerçeveyi küçültüyor.
Böyle olursa, parmak izi tarayıcısını barındıran home tuşuna ne olacak? Şu anda emin değiliz, ancak yan tarafa ya da arkaya kayabilir, ya da Samsung tamamen kendi iris tarama teknolojisine geçebilir.
Gelecek tabletlerin hepsi sadece öncekinden biraz daha farklı görünmekle kalmayıp, aynı zamanda daha da güçlü olacak. Söylentilere göre, bahsettiğimiz cihaz Snapdragon 835, 4GB RAM'e sahip olacak ve Android Oreo 8.1 ileçalışacak. SamMobile'e göre, Samsung Dex'i kullanacak, ancak bir monitörle nasıl çalışacağı henüz belli değil.
Bu cihazın, Eylül ayında IFA 2018'de açıklanması planlanıyor olabilir. Ancak Apple'ın yeni tabletinin yakında gelecek olduğunu düşününce, Samsung'un bu son tabletinin beklemeye değer olması gerekecek.
H. Hüseyin Öztürk
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