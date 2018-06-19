Iris Taramalı ve Dex Destekli Samsung Tablet

Bir sonraki Samsung tableti, iris tarama ve Dex desteğine sahip olabilir!

Iris taramalı ve Dex destekli Samsung tablet

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