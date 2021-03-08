Irkçı Mesajların Faturası: FIFA Ultimate Team İçin Ömür Boyu Yasak!

EA, oynadığı bir FIFA Ultimate Team maçında performansını beğenmediği eski futbolcu Ian Wright'a ırkçı mesajlar gönderen oyuncunun, ömrü boyunca bir daha FIFA Ultimate Team'e giriş yapamayacağını açıkladı.

  • Levent Öztürk
EA'den ırkçı mesaja kalıcı FIFA yasağı
Ian Wright

EA, eski bir futbol yıldızı olan Ian Wright'a ırkçı mesajlar göndermesinin ardından bir FIFA oyuncusunu, FIFA Ultimate Team'den ömür boyu banladı. Patrick O'Brien, Ian Wright'ın sanal sürümü ile bir Ultimate Team maçını kaybettikten sonra geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Instagram üzerinden Wright'a taciz içeren 20 mesaj göndermişti.

O'Brien'a bu olay için dava açıldı. Her ne kadar suçlu olduğunu kabul etmiş olsa da, bir hakim 18 yaşındaki İrlandalının cezai hükümlerini kaldırdı. Hakim, O'Brien'ın gerçekten üzgün olduğunu gösterdiğini – Wright'tan özür dilemiş ve Irish Network Against Racism'e bağış yapmıştı – söyledi. Her ne kadar Wright, O'Brien'ı affetmiş olsa da, verilen karar ile hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

57 yaşındaki Ian Wright, hayatı boyunca ırkçılıkla karşılaştığını ve bu davadaki amacının intikam almak değil, ırkçılığın sonuçlarını göstermek olduğunu söyledi. Ten rengi yüzünden ölümle tehdit edilmesinin "gençlik" veya saflık" gibi bir bahanesinin kabul edilemeyeceğini belirten Wright, kendisinin affının cezayı azaltıcı bir şey olmaması gerektiğini söyledi.

Her ne kadar O'Brien mesajları sebebiyle hapse girmese de, FIFA oyunlarından kalıcı olarak yasaklanması ile hareketinin başka sonuçlarıyla karşılaşıyor. Wright'ın desteğinin kendileri için çok değerli olduğunu belirten EA'in FIFA markası yardımcı başkanı David Jackson, oyuncunun bu hareketinin hiçbir seviyede kabul edilemez olduğunu ve bu yüzden bundan sonra oyunlarına erişim izni verilmeyeceğini söyledi. Wright, EA'in hiçbir ayrımcılığın kabul edilmeyeceğine dair gönderdiği bu mesajı podcasti sırasında överek duyurdu.

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