İsimsiz bağışçılardan Ukrayna'ya milyonlarca Bitcoin

BBC'nin haberine göre kripto para analistleri, düne kadar (26 Şubat) anonim Bitcoin bağışları yoluyla Ukrayna için en az 9 milyon dolar (6,7 milyon £) bağışlandığını söylüyor.

İsimsiz bağışçılardan Ukrayna'ya Bitcoin

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