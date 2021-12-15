İşte 2021 Dünya Şampiyonası Değerlendirmesi

2021 Dünya Şampiyonası, hiç kolay olmayan bir yolculuğun ardından başarıyla tamamlanmıştı. Küresel salgın ve Delta varyantı derken, Çin'de birden fazla şehirde gerçekleşecek şampiyona turu Reykjavik, İzlanda'da ne yazık ki seyircisiz olarak oynandı. Açılış Töreni'nde de değişiklik yapmak için iki aydan az süre olmasına rağmen Riot Games, saatlerce çalışarak rekor kıran bir yıla imza atmayı başardı.
5 Ekim'de ön eleme aşaması ile başlayan 2021 Dünya Şampiyonası birbirinden heyecanlı ve çekişmeli mücadelelere ev sahipliği yaptı. Heyecanlı çekişmeler sayesinde 2021 Dünya Şampiyonası, ön eleme ve grup aşamaları bakımından şu ana kadar batı yarımküredeki en yüksek izlenme oranına sahip Worlds oldu.
121 maçın oynandığı 2021 Dünya Şampiyonası'nda eleme aşamasının sonuna kadar toplam dört kez Silver Scrapes dinlendi. LCK'den DWG KIA ve LPL'den ilk defa Dünya Şampiyonası Finali'ne yükselen Edward Gaming arasında gerçekleşen Dünya Şampiyonası Finali'nde beş maç oynandığına tanık olduk. 2016'dan bu yana ilk, turnuva tarihinde ise ikinci beş maçlık Dünya Şampiyonası Finali serisi oldu.
StreamHatchet tarafından toplanan ve doğrulanan verilere göre, Dünya Şampiyonası Finali'nin dakika başına ortalama izleyici sayısı 30.604.225'e ulaşarak, önceki rekor olan 2020 finalinin %32,82 üzerine çıktı. Ayrıca, 72.860.742 en yüksek eşzamanlı izleyici ile de 2020'ye göre %60.33'lük bir artış yakalandı ve toplam izlenme saati 282.638.879'a ulaştı. 2021 Dünya Şampiyonası'nın toplam izlenme saati ise 1.084.991.999.
Mastercard tarafından sunulan Açılış Töreni ile başlayan Dünya Şampiyonası Finali 18 dilde, 19 sunucu tarafından 34 platformda yayınlandı. Gösteride Grammy ödüllü Imagine Dragons, PVRIS, Bea Miller, JID ve Denzel Curry Runeterra'nın Piltover ve Zaun şehirlerinde geçen Arcane temalı bir yolculuğu konu alan bir kısa filmde performanslarını sergiledi.
Edward Gaming'in orta koridor oyuncusu Lee "Scout" Ye-chan, finalde DWG KIA'ya karşı beş maçta dört farklı şampiyonu çok başarılı şekilde oynadığı için 2021 Dünya Şampiyonası'nın OPPO MVP'si seçildi.
Turnuva sonunda LoL Esporu tarihinde ilk kez, kazanan takımdaki her oyuncu Riot Games ve Mercedes-Benz tarafından tasarlanan özel üretim bir şampiyonluk yüzüğü kazandı.
2021 Dünya Şampiyonası küresel LoL Esporu ortakları Bose, Cisco, Mercedes-Benz, Spotify, Red Bull, Mastercard, OPPO, Louis Vuitton, Axe, Secretlab, Verizon, Prime Gaming ve State Farm'ın destek ve katkılarıyla gerçekleşti. 2022 Dünya Şampiyonası ise üç farklı ülke ve dört farklı şehir ile adeta Kuzey Amerika'nın tablosunu çıkaracak.
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