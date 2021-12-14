Tapo Akıllı Ampuller ile Aydınlatma Kavramı Değişiyor

Günümüz modern evleri, giderek daha hızlı bir şekilde akıllı ev haline dönüşüyor. Buna bağlı olarak 'aydınlatma' kavramı da değişiyor. Büyükannelerimiz, büyükbabalarımız için evin her odasında ışık olması, iş yaparken, okurken, ders çalışırken rahat görebilecek kadar aydınlık önemli ve yeterliyken, günümüz modern insanının aydınlatmadan beklentisi farklılaştı. Her odada ve her zaman aynı derece ve tonda ışık istenmiyor. Farklı etkinlikler için farklı ışık ayarları bekleniyor. Üstelik bunları zahmetsizce, uğraşmadan yapabilmek beklentiler arasında.
Bir süredir akıllı ev çözümleri pazarında da iddialı olan TP-Link®, Tapo akıllı ampuller ile tam da bu beklentilere cevap veriyor. Farklılaşan aydınlatma kavramına uygun olarak evleri aydınlatmak, Tapo akıllı ampuller ile son derece kolay hale geliyor. Çünkü Tapo akıllı ampuller, hub vb başka hiçbir cihaz gerektirmeden kurulup kullanılabiliyor.
Tapo akıllı ampulleri, kullanılmak istenen duya takmak yeterli oluyor. Evin WiFi ağına otomatik olarak bağlanan ampullerin tüm ayarları iOS ve Android destekli Tapo akıllı telefon uygulaması üzerinden yapılıyor. Kurulum ve kullanım açısından da kullanıcılara konfor sağlayan Tapo akıllı ampuller, bu özellikleriyle benzerlerinden ayrılıyor.
Telefon uygulamasıyla her yerden kolay yönetim
Tapo uygulamasıyla ister evdeyken ister ev dışındayken akıllı ampuller rahatlıkla yönetilebiliyor. Işığı açıp kapatmak, belli saatlerde açılması ya da kapanması için programlamak, farklı odalar için farklı ışık ayarları ve/veya renkler belirlemek, tatildeyken evde biri var hissi yaratmak üzere farklı programlar yapmak bu uygulama ile mümkün ve çok kolay.
Film izlerken ayrı bir aydınlatma ayarı, evde parti varken farklı, kitap okurken farklı ışık ayarları, hepsi Tapo akıllı ampuller ile mümkün. Çocuk odasının ışığının belli saatte kısılması ve sonrasında kapanmasının programlanması da Tapo ile yapılabiliyor. Tapo akıllı ampuller, değişen aydınlatma ihtiyacına en kolay, güvenli ve uygun fiyatlı çözüm oluşturuyor.
Şu anda Türkiye'de Tapo'nun iki model akıllı ampulü satılıyor. Tapo L510E ve çok renkli olan Tapo L530E modelleri, uzun ömürlülükleri, sağlamlıkları, güvenlikleriyle iddialı ürünler. Yakında Türkiye'de satışa sunulacak olan Tapo akıllı ışık şeridi ile evler daha da renklenecek. TP-Link mühendisleri, Tapo akıllı ev çözümlerine yeni modeller eklemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Farklı uçlara sahip ampuller de üzerinde çalışılan ürünler arasında yer alıyor. Tapo akıllı ampuller diğer Tapo akıllı ev ürünleriyle birlikte kullanılabiliyor. Tapo uygulamasıyla tüm Tapo ailesi yönetilebiliyor ve Tapo akıllı ev ekosistemi sürekli genişliyor.
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