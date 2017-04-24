İşte AOC''nin İlk "Modüler" Tasarımlı Monitörleri!
AOC, Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlediği lansmanda, ilk modüler tasarımlı Porsche monitörlerini tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı!
AOC'nin hemen her yeni tanıttığı monitörleri test merkezimizde ağırlıyor ve incelemelerini gerçekleştiriyoruz. Bu defa ise AOC bizleri ağırladı ve Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlediği etkinliğe davet etti.
Etkinlikte iki yeni monitörünü tanıtan AOC, yeni modellerinde Porsche ile iş birliğine giderek, ortaya minimalist tasarımlı ultra ince monitörler çıkartmış. Daha da ötesi, ilk kez modüler tasarımlı monitörlere imza atmış.
24 inç boyutunda AOC PDS241 ve 27 inç boyutunda AOC PDS271 olarak isimlendirilen iki yeni monitör, genel görünüm itibariyle aynı tasarım çizgisini paylaşıyor. Üç tarafı çerçevesiz IPS panelden oluşan monitörler, asimetrik metal stant ve ultra ince minimalist tasarımlarıyla premium bir görüntü sunuyorlar.
Tasarımı Porsche uzmanları tarafından şekillendirilen her iki monitörde de AOC, ilk kez modüler tasarımlı bir anlayışı benimsiyor. Kablo karmaşasını ortadan kaldırmak için HDMI yuvasını güç adaptörüne taşıyan AOC, ona uzanan kabloyu da asimetrik metal standın altına gizlemiş. Yandan bakıldığında 5.2 mm kalınlığıyla akıllı telefonlardan ince bir görünüm sunan monitörler, ayrıca yine güç adaptörüyle de aynı şıklığı yansıtıyor.
Ekranlarıyla 1920x1080 piksel çözünürlük sunan monitörler, sRGB renk gamutunun yüzde 100'ünü kapsıyor ve AOC'nin Düşük Mavi Işık ile Flickr-Free teknolojilerini içeriyor. Güzel görüntü sunması ve şık Porsche dizaynıyla; profesyonel ofisler, tasarımcılar ve sanatçıların tarzına hitap eden monitörler, haziran ayında satışa sunulacak. Elbette ülkemize ulaştığında her iki monitörü de test merkezimizde detaylı olarak inceleyeceğiz.
24 inç AOC PDS241'in fiyatı 219 Euro, 27 inç AOC PDS271 fiyatı ise 299 Euro.
27" AOC PDS271 Teknik Özellikleri
|
Panel Tipi:
|IPS
|
Panel Boyutu:
|27" / 68.6 cm
|
Çözünürlük:
|1920x1080@60Hz
|
Görüntüleme Oranı:
|16:9
|
Parlaklık:
|250 cd/m²
|
Kontrast:
|1000:1
|
Piksel Aralığı:
|0.3114
|
Görüntü Alanı:
|597.89x336.31
|
Görüntü Açısı:
|178/178
|
Tepki Süresi:
|4ms GTG
|
Tarama Frekansı:
|30k-83kHz / 50-76Hz
|
Piksel Frekansı:
|170MHz
|
Bağlantılar:
|HDMI, ses
|
Tilt:
|-5º / +23º
|
Güç:
|100 - 240V 50/60Hz
|
Güç Tüketimi:
|Açık: 32W Bekleme: 0.5W Kapalı: 0.5W
|
Boyutlar:
|613.1 x 179 x 459.8 mm
|
Ağırlık:
|4.3 kg
|
Fiyat:
|299 Euro
24" AOC PDS241 Teknik Özellikleri
|
Panel Tipi:
|IPS
|
Panel Boyutu:
|23.8" / 60.5 cm
|
Çözünürlük:
|1920x1080@60Hz
|
Görüntüleme Oranı:
|16:9
|
Parlaklık:
|250 cd/m²
|
Kontrast:
|1000:1
|
Piksel Aralığı:
|0.2745
|
Görüntü Alanı:
|527.04x296.46
|
Görüntü Açısı:
|178/178
|
Tepki Süresi:
|4ms GTG
|
Tarama Frekansı:
|30k-83kHz / 50-76Hz
|
Piksel Frekansı:
|170MHz
|
Bağlantılar:
|HDMI, ses
|
Tilt:
|-5º / +23º
|
Güç:
|100 - 240V 50/60Hz
|
Güç Tüketimi:
|Açık: 25W Bekleme: 0.5W Kapalı: 0.5W
|
Boyutlar:
|541.1 x 178.5 x 416 mm
|
Ağırlık:
|3.15 kg
|
Fiyat:
|219 Euro
Ercan Uğurlu
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