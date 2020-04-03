Bill Gates'ten, Corona Salgınına Karşı Ciddi Uyarılar Geldi

Microsoft'un efsane ismi Bill Gates, ülkelerin ve hükümetlerin Corona Virüs, yani COVID-19 salgını karşısında neler yapması gerektiğinden, sokağa çıkma yasağına gerçekten gerek olup olmadığına kadar pek çok konuda fikirlerini paylaştı.

  • Levent Öztürk
Bill Gates'ten Corona tavsiyeleri

Microsoft ortak kurucusu Bill Gates, Mart ayında Reddit AMA sırasında Coronavirüs salgını hakkında ilginç şeyler söylemiş, tün Dünyayı yıllar önce bu konuda uyardığını hatırlatmıştı. Geçtiğimiz gün ise, Washington Post'taki bir yazı ile, ABD'nin ve diğer tüm Dünya ülkelerinin COVID-19'a karşı mücadeleyi nasıl daha iyi gerçekleştirebileceğine dair önerilerini sıraladı.

Bill & Melinda Gates Vakfı'nın ortak başkanı, sağlık krizi ile mücadele etmek için üç adım öneriyor. Gates, öncelikle izolasyona yönelik ülke genelinde bir yaklaşımın olması gerektiğini söylüyor. Başka bir deyişle, sokağa çıkma yasağının getirilmesi gerektiğini düşünüyor.

"Ülkenin liderlerinin net olması lazım: Herhangi bir yerde izolasyon, her yerde izolasyon anlamına geliyor" açıklamasını yapan Gates devamında ise şunları söyledi: "Amerika genelinde vaka sayıları azalmaya başlayana kadar – ki bu 10 hafta ya da daha fazla sürebilir – kimse normal çalışmasına devam edemez veya izolasyon konusunda rahat davranamaz. Bu noktada herhangi bir şüphe, sadece ekonomik ağrıyı uzatacak, virüsün geri dönme ihtimalini arttıracak ve daha fazla ölüme sebep olacaktır."

İkinci adım ise Corona Virüs testlerine odaklanıyor. Gates, ABD örneği üzerine konuşsa da, tüm hükümetlerin insanları test etmek için çabalarını arttırması gerektiğini ve öncelikle sağlık çalışanları ve ilk yardım ekiplerini test etmesi gerektiğini söylüyor.

Gates, 18 Mart tarihindeki Reddit AMA'da belirttiklerini tekrarlar nitelikte açıklamalar yaparak, şu anda ABD'deki testlerin "organize olmadığını" söyledi. 

Efsane isim, son olarak da tedavi ve aşı geliştirilmesi için veri tabanlı bir yaklaşım olması gerektiğini söylüyor. Gates, liderlerin söylentileri güçlendirmemeleri veya panik kaynaklı satın alımlara sebep olmamaları gerektiğinin altını çiziyor.

Gates Vakfı, Ocak ayında salgın ilk başladığında Coronavirüs salgını ile küresel mücadeleye destek için 10 milyon dolar yardım yapmıştı. Şubat ayında ise, bu miktarı 100 milyon dolar ile arttırmıştı.

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