Bill Gates'ten, Corona Salgınına Karşı Ciddi Uyarılar Geldi

Microsoft'un efsane ismi Bill Gates, ülkelerin ve hükümetlerin Corona Virüs, yani COVID-19 salgını karşısında neler yapması gerektiğinden, sokağa çıkma yasağına gerçekten gerek olup olmadığına kadar pek çok konuda fikirlerini paylaştı.