İşte Çok Farklı Bir Wi-Fi Yönlendirici: Archer AX6000!

TP-Link, önce farklı görünümü ile dikkati çeken, özellikleriyle de bu ilgiyi hak eden yeni Wi-Fi 6 destekli yönlendirici modelini satışa sundu. Archer AX6000 model yönlendirici, akıllı evler dahil çok sayıda cihazın Wi-Fi'a bağlandığı evlerin tüm ihtiyacına cevap verebiliyor. İşte Archer AX6000 özellikleri ve fiyatı!