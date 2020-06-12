Rusya'dan, NASA ve Space X Roketleri Hakkında İlginç Açıklamalar

Roscosmos yöneticisi Dmitry Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Rus Soyuz roketleri ile gitmenin, SpaceX'in seçeneğinden halen daha ucuz olduğunu söyledi. Rus ajansının internet sitesinde İngilizce olarak paylaşılan bir görüş yazısında Rogozin, NASA'yı profesyonel olmamakla suçladı ve Amerikalıları 2018 yılındaki başarısız Soyuz fırlatması hakkındaki "kindar" yorumları sebebiyle eleştirdi. Ayrıca Rusya'nın küresel uzay endüstrisinde liderliğini koruduğunu söyledi ve gelecekteki kozmonotların uzayda NASA'nın yardımı olmadan yaşayacağına işaret etti.
Bu sert eleştiri, NASA ve SpaceX'in başarılı bir şekilde Amerika toprağından Amerika yapımı roketlerle Robert Behnken ve Douglas Hurley'yi yörüngedeki istasyona göndermesi ardından yapıldı. NASA yöneticisi Jim Bridenstine, uzay istasyonuna Roscosmos'un Soyuz roketleri ile yolculuk satın almanın artık çok pahalı hale gelmesinden dolayı SpaceX gibi özel bir şirketle anlaşmanın gerekli olduğunu söylemişti.
Rogozin, mesajında ayrıca "Leonardo da Vinci, Michelangelo ve Titian'ın resimlerinin eşsiz ve ortak miras olmaları sebebiyle paha biçilemez olmaları gibi, aynı şey Roscosmos tarafından Amerikalılara verilen astronotlarını uzay istasyonuna göndermeyi sürdürme fırsatı için de geçerli – bu paha biçilemez" yazdı.
Yine de bu hizmetin bir fiyatı bulunuyor ve SpaceX'in Falcon 9 roketi ile gönderilen Dragon mürettebat kapsülünde bir koltuk için bu fiyat 55 milyon dolar. Roscosmos'un Soyuz roketinde bir koltuk yaklaşık 90 milyon dolara mal oluyor.
Bu fiyat farkına rağmen, Rogozin Rus fırlatmalarının daha ucuz olduğu konusunda ısrarcı gözüküyor. Amerikalı uzay aracının Rus karşılığının iki katından daha fazla ağırlığa sahip olduğunu ve bunun da yörüngeye daha az yük taşınabildiği anlamına geldiğini belirtiyor: "Bu yüzden de bizim fırlatmalarımızın masrafı Amerikalı (fırlatmalara) göre önemli miktarda daha düşük. Beyler fırlatma masrafı fiyatı ve piyasa tarafından oluşturulan fırlatma hizmeti fiyatını karıştırıyor gibi gözüküyorlar. Bu yüzden, Soyuz MS uzay aracı ve Soyuz-2.1a taşıyıcı roketinin – rakiplerimiz ne derlerse desin – hâlâ rakipsiz olduğu konusunda ısrar ediyorum."
"Yaygın inancın aksine SpaceX'in lideri bu uzay aracını kendi parasıyla değil, Amerikalıların vergileri ile üretti" cümlesiyle yazısına devam eden Rogozin, SpaceX'in NASA anlaşmasını hatırlatmayı da ihmal etmedi. ABD uzay ajansı, SpaceX'i finansal olarak zor durumdayken Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek bir kargo anlaşması ile kurtarmış olsa da, eğer roketler çalışmasaydı SpaceX'in ödeme almayacağını da unutmamakta fayda var.
Son olarak Rogozin, Soyuz roketlerini "Uzay Kalaşnikof tüfeği" olarak tanımlamayı da ihmal etmedi.
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