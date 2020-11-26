İşte Crosshair VIII Dark Hero ve AMD Zen 3 İşlemci Test Sonuçları

ROG, Crosshair VIII Dark Hero ve AMD Zen 3 işlemcilerle elde ettiği yeni test sonuçlarını duyurdu.

ROG, Yeni Test Sonuçlarını Duyurdu!

ASUS Republic of Gamers (ROG), safedisk takma adlı hız aşırtma uzmanının ROG Crosshair VIII Dark Hero ve en yeni AMD® Ryzen™ işlemcilerle 15 dünya birinciliği elde ettiğini duyurdu. Crosshair VIII Dark Hero anakart; 8, 12, ve 16 çekirdek kategorilerinde AMD Ryzen 5800X, 5900X ve 5950X işlemcilerle birlikte kullanıldı. Rekor dereceler Cinebench R15 ve R20 ile Geekbench3 ve 4'ün yanı sıra çeşitli işlemci odaklı test yazılımlarında (GPUPI 1B, HWBot x265, wPrime 1024M) elde edildi. Çok çekirdekli testlerde alınan sonuçların yanı sıra safedisk tek çekirdekli Geekbench4 dünya rekorunu kırdı.

safedisk, rekor kırdığı denemelerinde 6 GHz sınırını defalarca aştı. GPUPI 3.2 1B 16 çekirdek denemesinde ise tüm çekirdeklerde 6075 MHz'e ulaştı. Tek çekirdek rekorunda da tüm çekirdeklerde bu frekansı tekrar yakaladı. ROG Crosshair VIII Dark Hero'nun eşli güç dağıtım devresini öven safedisk, yakaladığı başarıda AMD Ryzen işlemcilerin gelişmiş performansının da önemini vurguladı. safedisk tarafından elde edilen puanlar ve kullanılan donanımların listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Dünya rekoru*

Geekbench4 - Tek Çekirdek

11002

 

8 Çekirdek Dünya Birincilikleri

Cinebench R15

3502 cb

Cinebench R20

7977 puan

Geekbench3 - Çok Çekirdek

63565

HWBot x265 Benchmark - 4K

27,54 fps

 

12 Çekirdek Dünya Birincilikleri

Cinebench R15

5228 cb

Cinebench R20

11883 puan

Geekbench3 - Çok Çekirdek

92598

CPU için GPUPI - 1B

47,849 s

HWBot x265 Benchmark - 4K

40,651 fps

wPrime - 1024m

31,885 s

 

16 Çekirdek Dünya Birincilikleri

Cinebench R11.5

75,24 puan

Cinebench R15

6809 cb

Geekbench3 - Çok Çekirdek

118010

Geekbench4 - Çok Çekirdek

88527

HWBot x265 Benchmark - 1080p

207,458 fps

 

Donanım

İşlemciler

AMD® Ryzen™ 5800X, 5900X ve 5950X

Anakart

ROG Crosshair VIII Dark Hero

Bellek

G.SKILL Trident Royal F4-4000C15D-16GTRS

Ekran Kartı

NVIDIA® GeForce® GT 710

Güç Kaynağı

Enermax MaxTytan 1250W Titanium

Soğutma

Özel sıvı azot sistemi
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