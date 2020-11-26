İşte Crosshair VIII Dark Hero ve AMD Zen 3 İşlemci Test Sonuçları

ASUS Republic of Gamers (ROG), safedisk takma adlı hız aşırtma uzmanının ROG Crosshair VIII Dark Hero ve en yeni AMD® Ryzen™ işlemcilerle 15 dünya birinciliği elde ettiğini duyurdu. Crosshair VIII Dark Hero anakart; 8, 12, ve 16 çekirdek kategorilerinde AMD Ryzen 5800X, 5900X ve 5950X işlemcilerle birlikte kullanıldı. Rekor dereceler Cinebench R15 ve R20 ile Geekbench3 ve 4'ün yanı sıra çeşitli işlemci odaklı test yazılımlarında (GPUPI 1B, HWBot x265, wPrime 1024M) elde edildi. Çok çekirdekli testlerde alınan sonuçların yanı sıra safedisk tek çekirdekli Geekbench4 dünya rekorunu kırdı.
safedisk, rekor kırdığı denemelerinde 6 GHz sınırını defalarca aştı. GPUPI 3.2 1B 16 çekirdek denemesinde ise tüm çekirdeklerde 6075 MHz'e ulaştı. Tek çekirdek rekorunda da tüm çekirdeklerde bu frekansı tekrar yakaladı. ROG Crosshair VIII Dark Hero'nun eşli güç dağıtım devresini öven safedisk, yakaladığı başarıda AMD Ryzen işlemcilerin gelişmiş performansının da önemini vurguladı. safedisk tarafından elde edilen puanlar ve kullanılan donanımların listesini aşağıda bulabilirsiniz.
|
Dünya rekoru*
|
Geekbench4 - Tek Çekirdek
|
11002
|
8 Çekirdek Dünya Birincilikleri
|
Cinebench R15
|
3502 cb
|
Cinebench R20
|
7977 puan
|
Geekbench3 - Çok Çekirdek
|
63565
|
HWBot x265 Benchmark - 4K
|
27,54 fps
|
12 Çekirdek Dünya Birincilikleri
|
Cinebench R15
|
5228 cb
|
Cinebench R20
|
11883 puan
|
Geekbench3 - Çok Çekirdek
|
92598
|
CPU için GPUPI - 1B
|
47,849 s
|
HWBot x265 Benchmark - 4K
|
40,651 fps
|
wPrime - 1024m
|
31,885 s
|
16 Çekirdek Dünya Birincilikleri
|
Cinebench R11.5
|
75,24 puan
|
Cinebench R15
|
6809 cb
|
Geekbench3 - Çok Çekirdek
|
118010
|
Geekbench4 - Çok Çekirdek
|
88527
|
HWBot x265 Benchmark - 1080p
|
207,458 fps
|
Donanım
|
İşlemciler
|
AMD® Ryzen™ 5800X, 5900X ve 5950X
|
Anakart
|
ROG Crosshair VIII Dark Hero
|
Bellek
|
G.SKILL Trident Royal F4-4000C15D-16GTRS
|
Ekran Kartı
|
NVIDIA® GeForce® GT 710
|
Güç Kaynağı
|
Enermax MaxTytan 1250W Titanium
|
Soğutma
|
Özel sıvı azot sistemi
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