İtalyan Otomotiv Devi Maserati'nin Cyberpunk Modeli Büyülüyor

Maserati, yayımladığı bir görsel ile Cyberpunk 2077'nin oluşturduğu Cyberpunk akımına katıldı. Üstelik bu büyüleyici araç sadece bir konsept değil; üretilmesi söz konusu olabilir.

23 Kasım 2020 21:00

Levent Öztürk