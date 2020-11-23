İtalyan Otomotiv Devi Maserati'nin Cyberpunk Modeli Büyülüyor

CD Projekt Red'in Cyberpunk 2077'sinin 10 Aralık tarihli yayımından önce yükselen Cyberpunk akımına katılmak isteyenlerin sayısı artıyor. Maserati de, oyunda yer almasa da konu üzerine kendi fikrini ortaya koymaya karar vermiş gibi gözüküyor.
İtalyan otomobil üreticisi, Project Rekall adı verilen Shamal spor aracının bir restomod görselini yayımladı ve Maserati, bu aracın üretilebilir olmasına da dikkat etmiş gibi gözüküyor. Daha doğrusu, bir müşterinin firmanın Fuoriserie özelleştirme programı ile bu aracı ürettirmesi mümkün. Shamal markası orijinal olarak 1990 ve 1996 yılları arasında var olmuştu ve 3,2 litrelik çift-turbocharge V8 ile güç bulan bir Marcello Gandini tasarımını temel alıyordu.
Maserati'nin bu çizimi Shamal'ın zarif dış brütalizmini büyük oranda korurken, içerisine C4 Corvette benzeri LED göstergeler ve keskin kenarlı koltuklar gibi bazı öğeler etkiliyor.
Genel etkinin oldukça büyüleyici olduğu ise kesin. Her ne kadar birinin restomod bir Shamal isteme ihtimali düşük olsa da, umarız Maserati bu aracı üretme fırsatını yakalar...
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