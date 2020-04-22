İşte Dünyanın En Küçük Windows 10 Bilgisayarı!

Windows işletim sistemini içeren bilgisayarlar arasında çok sayıda kompakt çözüm yer alıyor, hatta bunlar arasında bugüne kadar parmak boyutunda olanları bile gördük. 2015 yılında piyasaya çıkan Intel Compute Stick de bunlardan biriydi. Ancak yeni ortaya çıkan bir ürün var ki, bugüne kadar gördüklerimizin en küçüğü olmayı başarıyor.
Çinli şirket Chuwi'nin geliştirdiği LarkBox, dünyanın en küçük Windows 10'lu 4K bilgisayarı olarak tanıtıldı. Yalnızca 61 x 61 x 43 mm boyutlarında olan bu minik kutu, içinde Windows 10 işletim sistemi barındırıyor ve 4K video oynatabiliyor.
Teknik özellikleri arasında Celeron N4100 işlemci bulunduran LarkBox, sahip olduğu bu işlemcisiyle CPUBenchmark sonuçlarına kıyasla Atom Z8350'den 3 kat daha yüksek performans sağlayabiliyor. Ayrıca 6 GB LPDDR4 RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olduğunu da söyleyelim.
LarkBox'ta 2 adet USB Type-A ile 1 adet Type-C bağlantı birimi yer alıyor. Ayrıca HDMI portu, microSD kart slotu ve 3.5 mm kulaklık girişi de cihaz üzerinde mevcut. Kablosuz bağlantılar arasında ise 802.11ac Wi-Fi ile Bluetooth 5.0 desteği yer alıyor.
Chuwi'nin piyasaya çıkacağı tarih şimdilik belli değil. Fiyatı ise 250 Dolar civarında.
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