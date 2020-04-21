Sony, PlayStation'a Özel Bir Robot İçin Düğmeye Bastı

Sony, PlayStation'da oyun oynarken size eşlik edecek bir robot geliştirmek için ilk adımı attı. İşte PlayStation Robot hakkında bilinenler...

  • Ercan Uğurlu
Sony, PlayStation'a Özel Bir Robot Geliştirecek!

Bilindiği gibi Sony, şimdilerde PlayStation 5 için son hazırlıkların yapmayı sürdürüyor. Yeni nesil oyun konsolu için aralıklı olarak yeni özellikleri duyurarak oyun severler üzerinde heyecan yaratan Sony, en son olarak PlayStation 5 DualSense'i göstermişti. Şimdi ise yine PlayStation ile ilgili ancak hiç beklenmeyen bir hareket ile adından bahsettirdi.

Sony, PlayStation için bir robot geliştirme düşüncesinde. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yeni bir patent başvurusunda bulunan Japon şirket, oyunculara özel bir robot geliştirecek. Sizin de burada patent örneğini görebileceğiniz robot, oyuncuların yanında oturacak ve onlara eşlik edecek. Peki, Sony'nin bu robotu ne işe yarayacak?

Sony, bu bulutumsu yapıda tasarlayacağı ve elleri ile bacakları olacağı görülen robotun, oyuncular için bir oyun arkadaşı olmasını amaçlıyor. İçeriğinde bir duygu kontrol birimine sahip olacak olan bu şirin robot,  oyun süresince ne hissediyorsanız size çeşitli tepkilerle eşlik edecek.  Yapay zeka ve derin öğrenme tekniklerinin yer alacağı robotlarda elbette daha pek çok farklı özellik yer alacak.

Patentin detaylarında, kamera ve mikrofonun yanında, biyosensör ile hareket sensörü ile tetiklenebilecek duygu kontrol biriminin içeriğinden bahsediliyor. Bu sayede çeşitli girdilerle beraber oyuncu hakkında veri toplayabileceği açıklanan robot, bunlara uygun olarak size karşılıklar verebilecek.

Elbette bu şimdilik patent aşamasındaki bir fikir. Hayata geçer mi, geçerse ne zaman canlı kanlı şekilde görürüz, orası şimdilik kesin değil.

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