İşte Dünyanın En Yüksek Fiyata Satılan, En Pahalı Oyunu...

Bir Mario hayranı / koleksiyoncusu, açık artırmada Super Mario Bros. 3'ün nadir bir kopyasının değerini, 156.000 dolar olarak belirleyerek satın aldı. NES klasiğinin mühürlü kopyası, The Verge'ün söylediğine göre, artık şu ana kadar satılmış olan en pahalı oyun olarak tarihe geçti. Bu rekorun bir önceki sahibi, Temmuz ayında 114.000 dolar fiyatı ile açık artırmada satılan diğer bir Super Mario Bros. kopyasıydı. Yeni rekorun sahibi olan SMB3 için açık artırma 62.500 dolarlık fiyat ile başladı ve 20 kişi bu oyunu satın almaya çalıştı.
Bu kopyanın bu kadar değerli olmasının sebebi ise nadir bir kutu tasarımı türevine sahip olması. Genel olarak "Bros." kelimesi sağ tarafta yer almasına rağmen bu kutuda solda yer alıyor ve Mario'nun eldiveninin bir kısmını kapıyor. Bu, SMB3'ün üretim tarihindeki en erken sürümü. Ayrıca kutunun ve mührün kalitesi için Wata'nın 9.2 A+ derecelendirmesi, mükemmel bir durumda korunmuş olduğunu gösteriyor. Satışı gerçekleştiren müzayede evi Heritage Auctions, Temmuz ayında bu türevin Wata 9.0 A dereceli bir kopyasını 38.400 dolar etiketi ile satmıştı.
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen açık artırmada satılan tek oyun SMB3 değildi. Ayrıca 9.8 A++ Wata dereceli bir Pokémon Red kopyası da 84.000 dolar fiyatı ile bir açık artırmada satılan en pahalı Pokémon oyunu oldu.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın