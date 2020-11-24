İşte Dünyanın En Yüksek Fiyata Satılan, En Pahalı Oyunu...

Özel bir açık artırmada satılan eski bir Super Mario Bros. oyunu, şu ana kadar satılmış en pahalı oyun olarak tarihe geçti.

24 Kasım 2020 19:00

Levent Öztürk