PS5 Siparişi Verenler, Kutudan Çıkanları Görünce Gözlerine İnanamadı

İngiltere'de Amazon'dan PlayStation 5 siparişi veren bazı müşteriler, kutuyu açtıklarında gördükleri ile büyük bir şok yaşadı.

23 Kasım 2020 15:00

Levent Öztürk