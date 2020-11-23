PS5 Siparişi Verenler, Kutudan Çıkanları Görünce Gözlerine İnanamadı

Eğer bir PlayStation 5 almaya niyetliyseniz, neredeyse anında tükenen stoklar ve yüksek talep nedeniyle bunun zorluğunu biliyor olabilirsiniz. Ancak görünene göre bir grup kişi, sadece istedikleri PlayStation 5'i alamamakla kalmayıp, zorlukla verdikleri siparişin sonucunda konsollarını beklerken bazı ilginç ürünlerle karşılaştılar. Bu ürünlerin arasında tavalar ve benzeri pek çok şaşırtıcı ürün bulunuyor. Twitter üzerindeki mesajlara bakılırsa, bu durum Birleşik Krallık'ta Amazon üzerinden PS5 sipariş edenler için özellikle geçerli.
Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one's unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU— Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020
Bu durumun nadir olmadığını net bir şekilde gösteren mesajlarda, doğru koli içerisinde yanlış ürünlerin geldiği net olarak görülebiliyor. Twitter üzerinde doğrulanması daha zor olan diğer bildirimlerde ise masaj aleti, barbekü ve hatta bir paket pirinç gibi başka garip ürünler de PS5 yerine kutudan çıkmış durumda.
Bu durumun nasıl yaşandığına dair kesin bir cevap bulunmasa da, Amazon gibi devasa bir satıcı için iyi bir reklam olmadığı kesin. Ancak ilk tahminler, kargolar adreslerine ulaşmadan, yolda bir hırsızlığa kurban gitmiş olması yönünde.
So, @AmazonUK looks like someone has stolen my (day late) PS5. Right outer box, wrong item. Where can I get help? @AmazonHelp @PlayStationUK pic.twitter.com/qBIZ3RHl1I— Anthony Dickens (@antdickens) November 20, 2020
Eurogamer ile konuşan bir Amazon sözcüsü, şikayetleri incelemekte olduklarını belirterek müşterilerini mutlu etmeyi amaçladıklarını ve olayın, siparişlerin çok küçük bir kısmında yaşandığını söyledi. Problem yaşayan her müşteriye ulaşmaya çalıştıklarını ve ulaştıkları ve yardımcı olabildikleri her kişi ile incelemenin biraz daha derinleştiğini belirten sözcü, herhangi bir sipariş ile sorun yaşayan müşterilerinin müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek yardım alabileceğini belirtiyor.
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